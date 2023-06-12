"Може все рознести": які будуть наслідки, якщо Пригожин захопить владу в Росії

Ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин відверто нарощує свої політичні амбіції. Утім, якщо теоретично йому вдасться захопити владу в Росії, то це матиме певні наслідки безпосередньо й для України.

Про них 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський. Він припустив декілька варіантів розвитку подій.

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Сомалійські пірати 2.0

Євгєній Пригожин і ті люди, які будуть разом з ним, відрізнятимуться від Владіміра Путіна чесністю, вважає Олевський. Їм можна буде казати, "що біле – це біле, а чорне – це чорне". Утім, це не звільняє їх від статусу кровожерливих убивць типу сомалійських піратів.

Пригожин, на якого ставить багато людей, які здалеку спостерігають за ситуацією в Росії, буде настільки кровожерливий, що може все рознести. Це правда. І вся проблема в тому, що великою країною, поруч з якою розташована Україна, будуть керувати кровожерливі убивці,

– сказав він.

Тимур Олевський про дії Пригожина: дивитись відео

Бандити 90-х чи нульових

Опозиційний журналіст виділяє два аспекти. Хороший стосується того, що ці "сомалійські пірати" будуть займатися тими, хто живе в Росії. Але вдосталь "наївшись" вони можуть перейти до поганих сценаріїв.

"Мені хотілося б, щоб у Пригожина та його опонентів-силовиків нічого не вдалося. Хотілося б, щоб вони всі кудись ділись. Але так не буває. З точки зору України вибір зрозумілий – бандити з 90-х з немічною армією чи бандити нульових, які сомалійські пірати без страху. Що краще – не зрозуміло", – додав Олевський.

Є ще один варіант – ці два умовні угрупування можуть перебити одне одного на шляху до влади і тоді в росіян буде короткий спосіб змінити своє життя.

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