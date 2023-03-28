Пригожин може націлитися на посаду президента: чи кине він виклик Путіну
Євгєній Пригожин може зайняти посаду Владіміра Путіна. Президентське крісло – єдине, що цікавить очільника ПВК "Вагнера" на державних посадах.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Утім, є й інші варіанти.
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Держдума vs президентство
Михайло Шейтельман упевнений, вибори за партійними списками не цікавлять Євгєнія Пригожина. Тим більше, що він, м'яко кажучи, зневажає усіх представників держдуми. А от президентська посада варта уваги очільника ПВК "Вагнера". Після смерті Путіна.
Це єдині вибори, в яких він братиме участь. Зараз він може йти проти Путіна, зображаючи якийсь фланг, але з розрахунку, коли його не буде – він зможе їх виграти,
– сказав політтехнолог.
Утім, є ще чимало недержавних посад, які можуть зацікавити Пригожина. Шейтельман наводить приклад з директором "Роснафти" Ігорем Сєчиним та очільником "Газпрому" Алєксєєм Міллєром – це впливові люди в Росії, які керують державними компаніями.
"Пригожина влаштує, якщо він стане більш-менш легальним мільярдером в якійсь держструктурі. "Ростех" йому цілком підійде. Вона відповідає за виробництво зброї в країні", – пояснив спікер.
Михайло Шейтельман про скандальну розмову Пригожина: дивитись відео
Євгєній vs Йосип
Політтехнолог прокоментував скандал навколо тезки Євгєнія – Йосипа Пригожина. Після своєї скандальної розмови з Фархадом Ахмедовим він міг би стати лідером громадської думки, яка відображає настрої росіян. Утім, музичний продюсер "дав задню" і це обурило Євгєнія Пригожина.
"Йосип Пригожин для нього нікчемна людина, яка не може відповідати за свої слова. Тому така реакція абсолютно щира", – прокоментував Михайло Шейтельман.
Діяльність Євгєнія Пригожина: останнє
- Євгеній Пригожин змінив свою риторику щодо Кремля. Вона стала більш лояльною і м'якшою.
- Це може бути пов'язано з дуже складною ситуацією ПВК "Вагнера" на фронті – відомство Шойгу обмежило постачання та боєприпаси для "вагнерівців". А сам Пригожин має проблеми з набором особового складу.
- Майбутня доля Євгєнія Пригожина залежить від його дій. Якщо він припинить критикувати владу, то зможе отримати певні привілеї.