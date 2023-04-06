Бідкається, що наступати неможливо: Пригожин визнав, що ЗСУ не йдуть з Бахмута

Росіяни знову облажались, адже нещодавно власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його бойовики нібито зайняли адміністрацію Бахмута. Натомість зараз же кухар Путіна заявляє, що ЗСУ досі не пішли з міста.

Про це йдеться у відповідній заяві Пригожина. Глава терористів-вагнерівців додав, що про наступ росіян на цьому напрямку взагалі нема мови, передає 24 Канал.

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Для просування окупантам треба вирішити три питання

Треба сказати чітко, що противник нікуди не йде. У них організована оборона всередині міста, спочатку залізницею, потім у районі багатоповерхівок західного кварталу міста,

– бідкається Пригожин.

Крім того, він додає, що для того, щоб мати позитивну динаміку, необхідно вирішити кілька питань. Перше стосується захищення флангів окупантів. Друга проблема, за словами Пригожина, – "нормальна організація командування".

"Суровікіна не бачив давно, не знаю, чим він займається", – заявив власник ПВК "Вагнера".

Третє питання, яке потребує негайного розгляду – це боєприпаси, каже Пригожин. Він заявив, що, як тільки ці питання вирішаться, то росіяни "зможуть йти, куди завгодно".

Нагадаємо, що армія окупантів щодня втрачає велику кількість своїх солдатів. Лише за минулу добу наші воїни ліквідували ще 390 загарбників. Відтак, від початку повномасштабної війни російська армія скоротилась аж на 176 630 бійців.

Що передувало