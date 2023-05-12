У Путіна де-факто вже немає ніякої влади, Пригожин зайняв його місце, – ексагент КДБ

Поки 9 травня проходив шабаш на Червоній площі, глава ПВК "Вагнер" пожалівся через нібито "нестачу снарядів" і заявив, що "вбивають наших солдат, а щасливий дідусь думає, що йому добре". Пригожин риторично запитав: "як жити Росії, якщо цей дідусь виявиться закінченим м*даком".

Таку заяву Пригожина прокоментував 24 Каналу ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він зазначив, що тут ватажок вагнерівців зіграв "дуже тонко".

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"Сказав, що якийсь старий дідусь накопичує снаряди замість того, щоби доставляти їх на фронт. "Усе було б добре, якби цей дідусь дійсно глядів би в майбутнє і мав би рацію". У чому Пригожин сильно сумнівається, адже дідусь може виявитися повним "чудаком на букву "М", – заявив Жирнов.

Водночас "кухар Путіна" імен не назвав. Дідусів багато, але "головний" дідусь сидить у бункері.

"Оскільки він номінально нікого не зазначив, то, якщо на нього почнуть наїжджати: "Ах, ти на Путіна наїхав", він каже: "Ні, я не про Путіна. Я казав про снаряди, про міністерство оборони", – припустив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії.

Тобто так Євгєній Пригожин може сказати, що він казав про міністра оборони країни-агресорки Сєргєя Шойгу.

Адже він від Путіна не набагато пішов. Хоча Шойгу, кажуть, схоже, років 67. Тобто він на 5 років молодший за Путіна, але виглядає так само старо. Відмазка є,

– розказав Сергій Жирнов.

"Гра слів"

Він вважає, що така заява ватажка найманців була "грою слів".

"На мою думку, з вересня минулого року Пригожин зайняв місце Путіна. Він є реальною людиною, яку бачать на картинці на фронті. Жодного політичного керівника там не бачать", – наголосив ексспівробітник КДБ.

Він зауважив, що Путін чи його двійник приїздив не далі тимчасово окупованого Маріуполя.

"Він наблизився не ближче 80 – 70 кілометрів до найближчого фронту, який міг би там бути. А Пригожин реально на фронті перебуває, ходить в касці, у формі, з автоматом, у бронежилеті, в грязюці, з трупами, зі своїми головорізами", – сказав Жирнов.

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Абсолютно політичний діяч

Ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії переконаний, що глава ПВК "Вагнер" став абсолютно політичним діячем.

Він перестав бути просто керівником огранізованного злочинного угруповання. Він став претендувати на абсолютно політичну роль,

– наголосив він.

Ватажок найманців, переконаний Сергій Жирнов, займає політичну позицію при Путіні.

"Який не є де-факто президентом Росії. Він номінальний президент, але де-факто в нього немає ніякої влади", – сказав він.

Адже влада це не лише керівництво країною, але ще й покарання. А Владімір Путін, зауважив колишній співробітник КДБ, нікого не покарав за "атаку" безпілотників на Кремль.

Заяви Пригожина