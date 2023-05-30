"Дайте нам спокійно вийти": Піонтковський пояснив риторику Пригожина проти ядерної війни

Ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин проти застосування Росією ядерної зброї. "Кухар Путіна" порівняв ядерну бомбу з сокирою. Мовляв, на полі бою треба доводити свою "правоту", а не бігати з сокирою – ядерною бомбою.

Ці слова ватажка найманців 24 Каналу прокоментував російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він зауважив, що це перший зовнішньополітичний сигнал, але не від самого Пригожина.

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"А цієї відповідальної групи цього глибинного КДБ. "Дайте нам добровільно, організовано, без зброї, вийти з окупованої території", – заявив Піонтковський.

Про що свідчить риторика Пригожина: дивіться відео

Характерна постать

На думку російського публіциста, глава ПВК "Вагнер" нагадує йому, зокрема, Григорія Распутіна, який писав записки Миколі ІІ. Уперше – коли Пригожин просив Владіміра Путіна призначити Міхаіла Мізинцева міністром оборони Росії, замість Сєргєя Шойгу.

А вдруге – коли він цю важливу для Заходу ідею….: "Та ми ніколи не думали про ядерну зброю",

– зауважив Андрій Піонтковський.

Він додав, що такі постаті як Євгєній Пригожин характерні для поворотних моментів у російській історії.

Скандальний глава ПВК "Вагнер"