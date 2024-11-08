Агент виявився "липовий": у ГУР розкрили правду про нардепа Євгена Шевченка

Андрій Юсов відповів, чи працює у розвідувальному відомстві скандальний нардеп Євген Шевченко.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на РБК. Нагадаємо, днями Євген Шевченко звернувся до президента із закликом почати діалог, після якого йому "доведеться піти".

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Чи працює в ГУР Євген Шевченко

Вказана особа – не співробітник ГУР,

– наголосив Юсов.

Журналісти додали: "Раніше Шевченко заявляв, що є агентом розвідки, а керівник ГУР Кирило Буданов підтверджував, що Шевченко дійсно допомагав у контактах з білоруським диктатором Олександром Лукашенком".

За словами Юсова, всі громадяни України мають відповідально ставитися до інтересів власної держави та не виступати публічно із заявами, які можуть шкодити національній безпеці. Особливо це стосується народних депутатів.

"Будь-який крок в бік виправдання окупанта, спроби перекладання відповідальності з агресора на жертву є очевидним підіграванням ворогу. Такі дії мають отримати адекватну оцінку з боку компетентних органів", – пояснив представник ГУР.

Що Шевченко запропонував Зеленському

Давай, Вово, давай! Час, товаришу президенте, починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти. Але країна важливіша за особисті амбіції. Я допоможу, якщо що. Знову з'їжджу до Мінська. Все вирішимо. Ти тільки почни. А не хочеш – тебе змусять піти. І змусять ті, хто вчора тобі аплодував у країнах західного світу,

– написав депутат у своєму телеграм-каналі, натякаючи на переговори з Путіним.

Андрій Єрмак відреагував на цей допис, зауваживши, що деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни.

"Якщо в їхніх головах національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах Росії", – пояснив глава Офісу президента.

Втім, у наступному дописі Шевченко звернувся вже до Єрмака, мовляв, "не треба далі усувати і труїти народних депутатів, це не піде на користь Україні". І пригрозив: "твій допис уже читають у США".