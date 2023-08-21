Замах на заступника глави податкової Сокура: нападникам обрали запобіжні заходи

На заступника глави ДПС Євгена Сокура здійснили замах. Двом чоловікам, які хотіли його покалічити, обрали запобіжні заходи.

17 серпня у центрі Києва на заступника глави Державної податкової служби Євгена Сокура вчинили замах. Двох зловмисників затримали одразу на місці інциденту.

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Суд обрав запобіжні заходи

21 серпня стало відомо, що нападникам на Сокура обрали запобіжні заходи. Обоє чоловіків на час досудового розслідування перебуватимуть під вартою без права внести заставу. Їм загрожує до 10 років позбавленні волі.

Слідство активно вивчає обставини замаху. За попередніми даними, він мав замовний характер. Адже у нападників, окрім знарядь розправи – бейсбольних бит, було також фото 30-річного заступника голови ДПС та його автівки.

Напад на заступника глави ДПС

Першим про замах на Сокура повідомив глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, двоє незнайомців хотіли напасти на податківця у центрі Києва десь біля 8-ої ранку 17 серпня.

Також Гетманцев заявив, що цей інцидент має замовний характер. "Замовники – схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку", – повідомив він.

Згодом у Нацполіції підтвердили замовний напад. У зловмисників знайшли фото Сокура та його автівки.

Глава Нацполіції Іван Вигівський заявив, що попередньо найімовірнішим мотивом замаху на посадовця є його професійна діяльність. Усе проясниться, коли буде встановлена особа замовника.

Затриманими виявилися двоє раніше судимих 27-ми та 31-річний чоловіки, які навмисне прибули до столиці для виконання "замовлення". Вони орендували квартиру поблизу будинку, в якому жив Сокур. Крім того, чоловіки встановили стеження за посадовцем та придбали необхідні для розправи знаряддя – автівки та дві бейсбольні бити.

Зловмисникам повідомили про підозру за фактом підготовки до заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження громадянину.