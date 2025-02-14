"Жінка чекала його 3 роки": у Кременчуці попрощались з Євгеном Тімченком, який загинув у полоні
- У Кременчуці попрощалися з військовослужбовцем Євгеном Тімченком, який загинув у полоні, після того як потрапив туди у березні 2022 року.
- Його дружина чекала його три роки, а поховання відбулося на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань.
Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та дочок. У Кременчуці попрощалися з військовослужбовцем Євгеном Тімченком.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про загиблого воїна
У Кременчуці 11 лютого у Свято-Миколаївському соборі відбулося прощання з військовослужбовцем Євгеном Тімченком.
Із дитинства ще маленьким, як то кажуть, хлопчиком був добрим, чуйним, таким сором’язливим. Немає слів, навіть не віриться, що його більше немає,
– пригадує знайома загиблого воїна Світлана.
Євген Тімченко / Фото Суспільного
Євген народився та жив у Кременчуці. Після закінчення місцевої 18 школи він пішов воювати в АТО, після початку повномасштабного вторгнення він знову долучився до лав ЗСУ.
"Призваний на військову службу під час мобілізації 6 березня 2022 року, займав посаду номера обслуги механізованого відділення", – розповів військовослужбовець ЗСУ "Лиман".
У полон Євген потрапив у березні 2022 року. Увесь час на нього очікувала дружина.
Жінка чекала його три роки, і вона зараз каже: "Не віритися, що його немає", але ДНК зробили, співпали ДНК",
– поділилася знайома загиблого воїна Галина.
У Кременчуці попрощалися із воїном Євгеном Тімченком / Фото Суспільного
Військового було поховано на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань поруч з іншим воїнами.