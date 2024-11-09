"Запустити пару ракет на Жешув": засуджений львів'янин просить відправити його до Росії

Торік Євгену Желізку присудили два роки в'язниці за виправдання російської агресії. У розмовах зі своїм другом чоловік пропонував обстріляти Польщу та стверджував, що "Росію спровокували на війну".

Тепер Желізко написав заяву про обмін його на українського полоненого, передає 24 Канал з посиланням на Zaxid.net. На сайті проєкту "Хочу к своим" виклали його фото та фото його заяви.

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Що відомо про Євгена Желізка, який хоче до росіян

58-річний Євген Желізко засуджений до двох років ув'язнення за підтримку російського вторгнення в Україну. Він народився у Львові, хоча у суді називав себе росіянином і уродженцем СРСР. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час телефонних розмов із сусідом виправдовував війну та закликав Росію запустити ракету по території Польщі. Зокрема, він заперечував оголошення Росією повномасштабної війни, а наполягав, що Росія проводить в Україні "демілітаризацію" та "денацифікацію",

– пишуть журналісти.

Євген Желізко / Фото з сайту "Хочу к своим"

Серед інших міфів, в які вірить Желізко: "Буча – це фейк", "Росію спровокували, це Захід підігріває війну", "Україна сама себе обстрілює". Усе це він щедро виливав по телефону другові дитинства навесні 2022 року. Той заявив в СБУ.

Чоловікові спершу присудили 6 місяців арешту, але прокурори подали апеляцію, вважаючи вирок занадто м'яким. Тож збільшили покарання до двох років позбавлення волі.

Дані про Желізка на сайті "Хочу к своим" / Скриншот 24 Каналу

Ані на суді, ані під час розгляду апеляції Желізко не визнав своєї провини. У розмові з медійниками він сказав, що, можливо, випив і наговорив другові зайвого, але як інакше, якщо той провокував.

Желізко підтвердив, що не визнає існування України, бо він народився в СРСР і це його країна. Громадянином України він став випадково, бо СРСР розпався. На його думку, потрібні переговори між Києвом і Москвою, а взагалі українці та росіяни – "адін народ".

Ракети на Польщу він хотів запустити тому, що там розміщена зброя, яка згодом їде в Україну. Тож, щоб не бити по С-300 у Дніпрі, її можна накрити в Жешуві – такою "залізною логікою" керувався колаборант.

У липні 2024 року засуджений написав заяву до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з проханням відправити його до Росії, обмінявши на українського військовополоненого.

Заява Євгена Желізка на обмін