Євген Коноплянка забив чудо-гол у першому матчі в 2019 році: відео

Український півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка забив ефектний гол у матчі Бундесліги з "Гертою".

Український вінгер гостей Євген Коноплянка отримав місце у стартовому складі на матч з "Гертою" та відразу довів правильність такого рішення.

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Коноплянка гарматним ударом з-за меж штрафного вразив ворота "Герти" на 17 хвилині матчу, зробивши рахунок 0:1 на користь "Шальке".

Цей м'яч став для Євгена першим у Бундеслізі в нинішньому сезоні.

Дивіться відео голу Євгена Коноплянки у ворота Герти

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