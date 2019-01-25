Євген Коноплянка забив чудо-гол у першому матчі в 2019 році: відео
Український півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка забив ефектний гол у матчі Бундесліги з "Гертою".
Український вінгер гостей Євген Коноплянка отримав місце у стартовому складі на матч з "Гертою" та відразу довів правильність такого рішення.
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Коноплянка гарматним ударом з-за меж штрафного вразив ворота "Герти" на 17 хвилині матчу, зробивши рахунок 0:1 на користь "Шальке".
Цей м'яч став для Євгена першим у Бундеслізі в нинішньому сезоні.
Дивіться відео голу Євгена Коноплянки у ворота Герти
Джерело: 24 Канал
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