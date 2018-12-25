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      Євген Селезньов невдовзі підпише контракт з "Галатасараєм", – ЗМІ

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      Турецький клуб "Галатасарай" домовився про трансфер нападника турецького "Акхісар Беледієспор" Євгена Селезньова.

      Про це повідомляють провідні спортивні турецькі ЗМІ Fanatik та Fotospor.

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      За їхньою інформацією, "Галатасараю" та нинішньому клубу Селезньова "Акхісару Беледієспор" залишилося узгодити лише декілька дрібних деталей. Перехід має відбутися найближчими днями, адже 19 січня у турецькій Суперлізі стартує друга частина сезону.

      Євген у Галатасарай перейде безкоштовно, адже в українця конфлікт із тренером Акхісару. Цього сезону Селезньов зіграв лише 11 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі.

      Раніше повідомлялося, що  Євген Селезньов взимку може перебратися до Іспанії. У послугах українця зацікавлена "Малага".

      Теги: Спорт Євген Селезньов
      Джерело: 24 Канал
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