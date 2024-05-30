У ДБР розповіли деталі про нову підозру військкому Борисову

Минув майже рік відколи проти одеського військкома Євгена Борисова завели кримінальну справу. За цей час йому вдалося домогтися зменшення застави до 12 мільйонів гривень. Втім, на виході з СІЗО ДБР повідомило йому про нову підозру.

У ході розслідування стало відомо про нові деталі справи Борисова. Про це в етері телемарафону розповіла радниця з комунікації ДБР Тетяна Сапьян, передає 24 Канал.

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Борисов міг виїхати за кордон

Тетяна Сапьян розповіла, що Борисов підозрюється у незаконному збагаченні на велику суму грошей. Йдеться про 140 мільйонів гривень, а також про його активи та активи сім'ї, які були набуті під час дії воєнного стану.

Впродовж довгого часу суд постійно зменшував суму застави, під яку міг би вийти колишній одеський військком. Зрештою, його звільнили під заставу 12 мільйонів гривень.

Втім, у слідчих з'явилася оперативна інформація, що після виходу із СІЗО Борисов планував виїхати за кордон.

Окрім цього, процес досудового розслідування також надав факт для оголошення йому ще однієї підозри – легалізації (відмивання) майна, здобутого незаконним шляхом.

"Тому, відповідно, коли він уже вніс заставу і залишив СІЗО, йому оголосили ще одну підозру", – пояснює речниця ДБР.

Вона також додала, що сьогодні, 30 травня, йому обиратимуть запобіжний захід.

Знову сторона обвинувачення буде просити утримання під вартою з альтернативою внесення застави, але уже у розмірі 142 мільйонів гривень,

– повідомила Сапьян.

Що відомо про справу Борисова