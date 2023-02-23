Не лише з "ринку зеків": кого ще завербують до ПВК "Вагнера"

Зеки, боржники та колишні спецпризначенці з Афганістану можуть поповнити лави ПВК "Вагнера". Саме з такою категорією людей може продовжити роботу ватажок злочинного угрупування Євгеній Пригожин.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Він підкреслив, що воювати у ПВК "Вагнера" загалом нікому – там залишилося менше 7 тисяч осіб.

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Зеки – перші у черзі на вербування

У Євгенія Пригожина ще залишився певний ресурс для мобілізації зеків. Наразі в російських в’язницях перебуває 250 тисяч осіб, засуджених за тяжкі злочини. З них ледь не половина жінки. Утім, біля 70 тисяч злочинців все ж можуть погодитися піти на війну.

"Вони погодяться, бо мають великий термін і розуміють, що краще спробувати повоювати, ніж сидіти 15 – 20 років. Можливо, отримати якесь легке поранення і повернутися додому", – сказав Гетьман.

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Боржники та афганці – одразу наступні

Ще плюс 30 тисяч людей можна пошукати серед боржників банків, які, наприклад, не можуть сплатити іпотеку. Кращої схованки для невиплати боргу, як фронт, – і годі шукати. Компанію їм можуть скласти ще 5 тисяч спецпризначенців-афганців, які повернулися до Ірану.

"Там теж активно працює "Вагнер" разом з посольством Росії. Особливо шукають тих, хто працював у силах спеціальних операцій – саме їх намагаються долучити до збройного формування. Де вони ще будуть збирати людей – не відомо", – відзначив спікер.

На "ринку зеків" з’явилася конкуренція

Крім приватних військових компаній у Росії почали розвиватися й інші, зазначив Олексій Гетьман. Навіть російський міністр оборони Сєргєй Шойгу має свою ПВК. До регулярних військ почали вербувати ув’язнених через проблеми з мобілізацією.

Дії Пригожина для того, щоб показати, що вони мають якусь вагу. Також, щоб таким чином можна активніше боротися на "ринках зеків" для мобілізації цих людей, показуючи: нам повернули повагу, у нас все в порядку, далі будемо робити бойові дії,

– сказав в ефірі Гетьман.

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