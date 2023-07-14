Пригожин позував для фото "у трусіках": ватажок ПВК "Вагнера" став посміховиськом в інтернеті

Соцмережами шириться фотографія з Євгенієм Пригожиним. На ній "кухар" Владіміра Путіна позує в спідній білизні.

В інтернеті з'явилася фотографія з Євгенієм Пригожиним, що була зроблена в якомусь польовому бараку. На ній ватажок найманців сидить у трусах та майці на ліжку, передає 24 Канал.

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З ватажка найманців почали сміятися

Активіст Сергій Стерненко у своєму блозі висміяв світлину з Пригожиним.

Якийсь лисий в трусіках був помічений у Білорусі. Кажуть, питав, де снаряди та просив показати 4 позиції,

– написав блогер.

Інші користувачі соцмереж та телеграм-канали теж почали глузувати з Пригожина. Одні припустили, що він попросив російського диктатора прислати йому одяг. Другі пожартували, що у Білорусі ватажка найманців заселили не в готелі, а в бараку. А треті пригадали абсурдні креативи кремлівської пропаганди та назвали його "мальчіком у трусіках".



Пригожин у спідній білизні / Фото з соцмереж

Де та коли зроблене це фото

Наразі існує 2 версії. Згідно з першою, фото могли створити за 12 днів до невдалої спроби перевороту у Росії. Згідно з теорією, в оригінальній світлині на метаданих стояла дата. А саме нібито 12 червня 7:24 ранку.

Однак Пригожина могли фотографувати й вже після його невдалого заколоту. Саме це припускає друга версія, згідно з якою світлину зробили у новому таборі ПВК "Вагнера" на території Білорусі. Це наметове містечко було створене спеціально для вагнерівців.

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