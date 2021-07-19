Подякував Лукашенку і назвав другом: нардеп Шевченко заспівав на Слов'янському базарі – відео

Одіозний нардеп Євгеній Шевченко заспівав на Слов'янському базарі у білоруському Вітебську. Зі сцени він подякував Олександру Лукашенку за це "свято" і назвав його своїм другом.

Відповідним відео сам нардеп Євгеній Шевченко поділився у своєму фейсбуці. Він радісно підписав його "сюрприз".

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"Лукашенко – мій друг"

Разом із Євгенієм Шевченком на сцені Слов'янського базару дуетом заспівав український композитор Ніколо Петраш. Вони виконали пісню "Чотири пори року". Відзначимо, що вибір досить дивний, адже це після для парного виконання між закоханими.

Виконавши пісню, Шевченко звернувся до залу українською мовою.

Рідні мої сябри, щире вітання вам з братньої України,

– почав звернення Шевченко українською.

Надалі він почав говорити російською. Зі сцени він висловив щиру подяку і назвав Лукашенка "своїм щирим другом". Він подякував йому і організаторам за таке "свято". Білоруський народ він назвав чесним і надзвичайно щирим.

, що 1 червня Євгенія Шевченка офіційно виключили з фракції "Слуга народу". Усе через його заяви про підтримку Лукашенка, "бацька вам не Янукович" і подібні скандали.

Наостанок Шевченко і композитор Ніколо Петраш вручили переможцю нагороду "Приз глядацьких симпатій".

Як Євгеній Шевченко виступив на Слов'янському базарі: дивіться відео

Відзначимо, що в Україні транслював концерт із Білорусі канал "Перший незалежний", який виник із працівників заблокованих медведчуківських медіа. До речі, саме одна з ведучих NewsOne Діана Панченко відкривала це шоу.

Від України на Слов'янському базарі виступала співачка Рената Штифель.

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