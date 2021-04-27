Ситуація не тягне на виключення з фракції, – "слуга народу" Кравчук про вечірку Тищенка

У "Слузі народу" ще не збирали політичну раду для розгляду скандалу, в який вляпався народний депутат Микола Тищенко. Він влаштував вечірку у період суворого карантину в Києві.

Заступниця глави фракції Євгенія Кравчук не думає, що ця ситуація тягне на виключення з політсили. Про це вона повідомила під час спілкування з журналістами у кулуарах Ради.

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Можливо, керівник фракції (Давид Арахамія – 24 канал) щось знає. Він же пропонував купити дрони. Але в цілому я не думаю, що ця ситуація тягне на виключення з фракції,

– сказала нардеп.

Водночас "слуга народу" засмучена тим, що їй, як народній депутатці, яка реєструє законопроєкти, другий тиждень доводиться коментувати дії колеги.

"Дуже шкода, що це нівелює роботу всіх інших народних депутатів, які не потрапляють у такі ситуації", – підкреслила вона.

Тищенка варто покарати

Євгенія Кравчук погодилася з тим, що за порушення карантинних обмежень Тищенко повинен заплатити штраф. За її словами, немає проблеми у тому, щоб винних покарали.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" також не проти, щоб Тищенко з'їздив на фронт. І додала, що у травні сама планує відвідати українських військових.

Карантинна вечірка Тищенка: головне

Нардеп від "Слуга народу" Микола Тищенко влаштував вечірку на честь дня народження своєї дружини під час локдауну, який діє у Києві.

Дійство відбувалося у ресторані київського готелю Fairmont. Серед запрошених – відомі політики та високопосадовці.

Слідчі Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі й перевіряють інформацію.

Спочатку у Тищенка відмовилися коментувати вечірку. Проте згодом нардеп почав виправдовуватися, заявивши, що самого факту порушення карантину не було.

Штраф за вечірку народного депутата Миколи Тищенка в розпал карантину буде платити адміністрація ресторану і готелю. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що покараним має бути саме нардеп

Вечірка Тищенка під час карантину: дивіться відео