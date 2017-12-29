Євгенія Власова розповіла, хто з українських зірок її підтримував

Українська співачка Євгенія Власова, яка нещодавно перенесла операцію, розповіла про допомогу від зірок вітчизняного шоу-бізнесу. Зокрема, коли жінка перебувала у шпиталі, першою їй зателефонувала Світлана Лобода.

Про це вона зізналася під час прямого ефіру в Instagram, передає ТСН.

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Євгенія Власова розповіла, що Світлана Лобода неодноразово підтримувала її під час тривалого курсу лікування. Співачка не тільки морально підбадьорювала колегу, але й допомогла їй матеріально. Попри це зірка зауважила, що вони ніколи тісно не спілкувались.

Першою зателефонувала Свєта Лобода. Хоча ми ніколи не спілкувалися, як подруги. Коли вперше була операція (8 років тому, – ред.), вона запитала, що мені треба. Я відповіла: "Не треба нічого. Подаруй мені просто мандаринове дерево". І вона подарувала,

– поділилась Євгенія Власова.

Також під час лікування співачку підтримав Віктор Павлік та Костянтин Меладзе. Російський композитор є хрещеним батьком доньки Євгенії Власової, тому він також надав фінансову підтримку зірці. Окрім цього, велику радість у співачки викликав дзвінок від Андрія Данилка.

Телефонував Андрій Данилко, веселив мене. Це найкраще, що може статися з людиною в реанімації – дзвінок Андрія Данилка,

– згадує зірка.

Прихильників співачки також цікавило, чи допомагав їй екс-чоловік Дмитро Костюк, який є відомим продюсером. На це Євгенія Власова відповіла, що нічого хорошого про нього сказати не може, бо чоловік навіть не підтримав рідну доньку в складний момент.

"Це сумно. Мені б дуже хотілося, щоб він замінив мене енергетично, коли моя дитина забивається в куток в сльозах і запитує, що відбувається. Щоб батько її обійняв", – зазначила Євгенія Власова.

Нагадаємо, що Євгенія Власова зробила відеозвернення до фанатів, в якому подякувала усім за підтримку. На кадрах співачка не могла стримати сліз.