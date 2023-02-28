120-тисячна Євпаторія і Красноперекопськ залишилась без води через аварії окупантів на водогонах

В окупованому Криму сталось кілька аварій на водогоні. Жителі Євпаторії залишились без водопостачання.

Аварія залишила без води понад 120 тисяч жителів Євпаторії. Окупанти скасували заняття у школах. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Яка ситуація в Євпаторії

Маріонеткова влада повідомила, що о 01:30 надійшла інформація про серйозну аварію на водогоні в районі Прибережного. Воду відключили, а місце аварії розчистили.

Залучили 12 рятувальників та 5 одиниць техніки. Окупанти обіцяють організувати по місту розвезення питної води.

Ще одна аварія

Загарбники ще не встигли впоратись із однією проблемою, як виникла нова аварія. Без водопостачання залишилося і місто Красноперекопськ. Там також проводять ремонт.

Також води немає у селах Радгоспне, Таврійське, П'ятихатка, Почесне. Відновлення нормальної подачі води очікують зранку.

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