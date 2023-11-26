Море "деокуповує" Крим: у Євпаторії шторм змив усі окопи та вогневі позиції росіян

У Криму вирує сильний вітер, морські хвилі розмивають берегову лінію, подекуди йде мокрий сніг. Є підстави вважати, що погода здійснює підривну діяльність против окупаційного війська.

Так, в Євпаторії шторм неабияк допік загарбникам. Усі їхні намагання перетворити узбережжя Чорного моря на вогневі позиції пішли коту під хвіст.

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Змити сліди окупації

Унаслідок потужного шторму у тимчасово окупованій Євпаторії море вийшло з берегів і затопило вулиці міста, а також траси. Крім того, хвилі знищили окопи, які російські військові викопали на пляжі.

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За даними кримських джерел, в Євпаторії вода затопила берегову лінію оборони, інженерні споруди та вогневі позиції.

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Кажуть, що у Криму хвилі сягають 9 метрів у висоту. Це може бути найсильніший шторм на Чорному морі за останні 100 років.

Відомо, що трасу Євпаторія – Саки затопило. У мережі публікують кадри, як автобуси перетворюються на кораблі. Також у місті почало затоплювати житлові будинки. ЗМІ пишуть, що рятувальники вже евакуювали з них 150 людей.

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Що коїться в Криму