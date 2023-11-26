Море "деокуповує" Крим: у Євпаторії шторм змив усі окопи та вогневі позиції росіян
У Криму вирує сильний вітер, морські хвилі розмивають берегову лінію, подекуди йде мокрий сніг. Є підстави вважати, що погода здійснює підривну діяльність против окупаційного війська.
Так, в Євпаторії шторм неабияк допік загарбникам. Усі їхні намагання перетворити узбережжя Чорного моря на вогневі позиції пішли коту під хвіст.
Дивіться також Буря валить дерева, море виходить з берегів, у Саках затопило трасу: що коїться в Криму
Змити сліди окупації
Унаслідок потужного шторму у тимчасово окупованій Євпаторії море вийшло з берегів і затопило вулиці міста, а також траси. Крім того, хвилі знищили окопи, які російські військові викопали на пляжі.
Природа намагається змити сліди окупації: відео соцмережі
За даними кримських джерел, в Євпаторії вода затопила берегову лінію оборони, інженерні споруди та вогневі позиції.
Шторм може виявитися "агентом" ГУР: відео соцмережіЗверніть увагу! Кажуть, що у Криму хвилі сягають 9 метрів у висоту. Це може бути найсильніший шторм на Чорному морі за останні 100 років.
Відомо, що трасу Євпаторія – Саки затопило. У мережі публікують кадри, як автобуси перетворюються на кораблі. Також у місті почало затоплювати житлові будинки. ЗМІ пишуть, що рятувальники вже евакуювали з них 150 людей.
Людей рятують від негоди на надувних "пончиках": відео соцмережі
Що коїться в Криму
- На тимчасово окупованому півострові вирують одночасно сніг, дощ, ураган та повінь.
- У Сімферополі розпочався мокрий сніг і одночасно продовжується штормовий вітер. Його пориви зривають штукатурку із багатоповерхових фасадів блокових будинків.
- У Севастополі зупинили роботу електротранспорту. Через ураганний вітер зафіксовано 74 аварії на мережах зовнішнього освітлення, впали понад 60 дерев.
- У Саках перебитий газопровід, у деяких частинах міста немає світла та води. Дорога Саки – Євпаторія повністю закрита. У місті до ранку можуть зникнути зв'язок та інтернет.
- Окупаційна влада Криму оголосила 27 листопада вихідним днем.