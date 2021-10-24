Євро-2012, загибель Скрябіна, теракти в Україні: що відбувалося в країні у 2010-тих роках

Чемпіонат Євро-2012 приніс Україні не лише футбольні матчі, а й нові стадіони, аеропорти та дороги. Дістатися зі Львова до Києва потягом стало можливим за 5 годин, почали курсувати нові Hyundai. Якою була Україна у 2010-х роках – дізнавайтесь далі.

Спершу швидкісні потяги з'єднали міста-господарі Євро-2021. Поїзди мали гнати на швидкості 200 кілометрів за годину, але полотно не змінили, тож максимальна відмітка впала до 160 кілометрів за годину.

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Значно більшою проблемою стали постійні поломки потяга, особливо взимку. Пасажири Hyundai застрягали на декілька годин посеред поля у холоднечу. Корейське диво часто не могло впоратись без вітчизняного паротяга. А згодом уряд відмовився продовжувати програму із закупівлі іноземних поїздів та замовив рухомий склад у Крюківського вагонобудівного заводу.

Жорстоке вбивство у Врадіївці

2013 року Україну шокувало моторошне вбивство на Миколаївщині, до якого були причетні силовики. Злочин спробували зам'яти, але цього разу не вийшло, бо на заваді став народний гнів.

Жителі Врадіївки не змогли заплющити очі на безкарність та вседозволеність поліції. Місцеву мешканку Ірину Крашкову після дискотеки насильно запхали в авто, зґвалтували, ледь не до смерті побили та викинули в лісосмузі.



Мешканці Врадіївки погрожували влаштувати самосуд / Фото "Радіо Свобода"

Потерпіла вижила й назвала імена винуватців. Однак правоохоронці відкрили справу лише за нанесення легких тілесних ушкоджень, тож люди вийшли на протест. Згодом справу перекваліфікували, але поліцейського Євгена Дрижака намагались відмазати.

Розлючений натовп намагався влаштувати самосуд. Єдине, що врятувало поліцейських – сльозогінний газ.

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Реакція громадян змусила втрутитися владу, тож згодом ґвалтівників Дрижака та Поліщука засудили до 15 років, а таксисту Рабіненку дали 11 років. Реальний термін дали й заступнику керівника Врадіївського райвідділку за покривання поліцейських, а кількох місцевих чиновників позбавили посад.

Самогубства серед політиків

Із 2014 року в Україні розпочалася химерна тенденція - ексвисокопосадовці, переважно регіонали, покидали не тільки владу, але й життя загалом. До прикладу, Валентина Семенюк-Самсоненко була чи не найвідданішою соратницею Олександра Мороза, але влітку 2014 року екснардепку та ексочільницю Фонду держмайна знайшли мертвою. Причина смерті – постріл собі в голову. Найпевніше, що причина такого рішення – негаразди в особистому житті.

У 2015 році застрелився екснардеп-регіонал Станіслав Мельник. Того ж року загинув ще один ексучасник "Партії регіонів", голова Запорізької ОДА Олександр Пеклушенко. Але чи не найрезонанснішим стало самогубство Михайла Чечетова, одного з найбільш одіозних регіоналів, який хотів заборонити вишиванки.



Найрезонанснішим стало самогубство Михайла Чечетова / Фото LIGA.net

Політик виправдовував кнопкодавство. Чечетова називали семафором, бо саме він давав сигнал у Раді як голосувати регіоналам. Прославився підтримкою мовного закону Ківалова-Колесніченка

Він голосував за диктаторські закони, виступав проти Революції Гідності. Іноді це ставало темою для мемів. Його виганяли зі шкільної лінійки. У лютому 2015 року проти Чечетова відкрили справу щодо диктаторських законів, а за тиждень він вистрибнув з вікна власної квартири.

Загибель Кузьми Скрябіна

2015 року гинули не лише політики. Шоком для українців стала смерть одного з найпопулярніших виконавців, фронтмена гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка. Він дуже любив автомобілі, але за іронією долі, саме авто стало фатальним для музиканта.

Кузьма записав відеоролик до президента і депутатів про погану трасу Кривий Ріг – Олександрія. За декілька днів після цього він загинув у автокатастрофі біля Кривого Рогу.

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Конспірологи припускали, що влада прибрала Скрябіна за його слова про очищення Верховної Ради. Втім його автомобіль їхав зі швидкістю майже 150 кілометрів за годину, а в аваріях на такій швидкості не виживають.

За Кузьменком плакала уся країна. Поховали співака у Львові – його проводжали оплесками. Продовжували оплакувати музиканта і пів року потому, під час вечора його пам'яті, і це не дивно, оскільки його дуже любили.



За Андрієм Кузьменком плакала вся Україна / Фото з сайту Zaxid.net

Пам'ять про Кузьму жива і донині. 2022 року за мотивами його повісті "Я, Побєда і Берлін" має вийти однойменна кінострічка.

Декларації для посадовців

Із 2016 року в Україні запровадили для посадовців обов'язкове декларування доходів. Українці отримали можливість бодай трохи контролювати кар'єрні сходи влади, співставляючи їхні зарплати та витрати.

Наприклад, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков – власник роботи Пікассо та майже 800 пляшок вина. Борис Філатов – квитка у космос за 1,5 мільйона гривень. Андрій Лозовий з Радикальної партії має святі мощі.

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Звичайно ж, є і дорога нерухомість, елітні авто та колекції годинників. 2016 року майже сотня тисяч посадовців повинна була це задекларувати. Ознайомитися з переліком їхнього майна міг кожен.

Українці були шокованими побаченим. Тільки народні депутати задекларували понад 12 мільярдів гривень. Це близько третини бюджету Молдови.

За неправдиві дані високопосадовців мали би карати. Якщо чиновник не може дати відповідь на питання, звідки статки, це загрожує тюрмою. Однак донині випадків ув'язнення через брехню в деклараціях ще не було.

Донецькі окупанти "вигоріли на роботі"

Щороку на Донбасі стає на одного відомого терориста менше. 2016 року ліквідували "Моторолу", 2018 року загинув Олександр Захарченко. А 2017 року на побачення з ними відправили ще одного негідника, що причетний до російських терористичних сил – "Гіві".

Про одного з ватажків терористичної організації жартували, що він вигорів на роботі – його ліквідували з вогнемету "Джміль" у його ж кабінеті. Міхаіл Толстих – таке справжнє ім'я убивці – одразу став символом бойовиків:

їздив на танках під час парадів;

чинив на камеру воєнні злочини;

танцював п'яним.

Після його смерті казали, що "Гіві" знищила білявка з СБУ. Працівники Служби безпеки з цієї версії посміялися, але зараз точно не скажеш, чиїх рук це справа.

Зимові Олімпійські ігри в Пхьончхані

У 2018 році українські спортсмени стали зірками південнокорейської Олімпіади. В зимових іграх взяли участь 33 атлети, які змагалися у 9 дисциплінах.

Олександр Абраменко з Миколаєва здобув перше "золото" для України. Дебютне для фристайлу і дебютне для чоловіків, які раніше ніколи не ставали на найвищу сходинку п'єдесталу на зимових Олімпіадах.

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Та найприкріше, що про наступні золоті медалі доводиться мріяти. Адже єдиний в Україні трамплін для тренувань з фристайлу – це груда металу, яка розвалюється.

Хвиля терактів в Україні

2019 року в Україні відбулася низка незвичних терактів. У Києві 18 вересня міст Метро перекрив чоловік, який погрожував його підірвати. За декілька годин ексвійськовий Олексій Белько здався, жодної вибухівки при ньому не знайшли.

Припущення щодо мотивів псевдомінера були різні. Спершу – політичні, бо нібито влада здала позиції у війні. Згодом Белько заявив, що все через наркотики та невдачі з пошуком роботи. Ексміністр Арсен Аваков готовий був взяти його на поруки, аж поки його не визнали неосудним.



Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро у Києві / Фото МВС

У 2020 році терактів побільшало – від західних до східних областей України. Зокрема вся країна слідкувала за маршруткою в Луцьку, коли терорист захопив 13 пасажирів. Він вимагав визнати Україну державою-терористом і щоб президент Володимир Зеленський закликав громадян дивитися фільм "Земляни".

Вмовити Максима Кривоша відпустити заручників довелося пів доби. Частина українців не могла повірити, що все відбувалося насправді. "Плохой" перетворив на шоу і судовий процес – показував незрозумілі плакати, змінював адвокатів, оголошував голодування. Йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.



Луцький терорист Максим Кривош захопив маршрутку з 13 людьми / Колаж 24 каналу

Не менш дивна історія сталася у Києві, коли відділення банку захопив "Святий Дух". Він вимагав арештувати всіх політиків та ввести воєнний стан. Громадянина Узбекистану Сухроба Карімова затримали під час спецоперації, обійшлося без жертв.

Водночас більш трагічні події сталися у Полтаві, де ліквідували Романа Скрипника. Його підозрювали у викраденні авто, але під час затримання він захопив правоохоронця й погрожував підірвати гранату.

Заручника Скрипник згодом відпустив, але тиждень переховувався в лісах. Коли його знайшли, він вдруге взяв поліцейського в заручники. Цього разу такі дії стали фатальними – співробітники КОРДу здійснили влучний постріл.

Стихійне лихо в Чорнобилі

Катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції сталася у квітні 1986 року. Через 24 роки з тих територій знову повіяв дим та заполонив Київ. Пожежі у Чорнобильській зоні перетворили українську столицю на лідера міст із найбільш забрудненим повітрям.

Горіли ліси Київщини та Житомирщини. Сильні вітри не дозволяли рятувальникам приборкати вогонь упродовж місяця. За цей час пожежі знищили 12 тисяч гектарів лісу, 10 покинутих поліських сіл згоріли дотла.

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На щастя, до ЧАЕС пожежі не досталися. Версії щодо причин катастрофи різнились – від необережного поводження з вогнем сталкерів і до умисних підпалів. Найімовірніше, біди наробили звичайні селяни, які традиційно навесні палили траву.

Спецоперація в Афганістані

Після 20 років місії, військові США покинули Афганістан у серпні 2021 року. Американська влада переконувала, що світська країна, яку там встигли збудувати, нікуди не зникли. Однак таліби блискавично захоплювали міста, аж поки без опору здобули Кабул.

Поки терористи розважалися на каруселях та іграшкових машинках, прихильників світської держави розстрілювали просто на вулицях. Жінок зробили повністю безправними, а охочі покинути країну намагалися це зробити ціною власного життя.



Українські військові допомогли евакуювати людей з Афганістану / Фото ГУР Міноборони

Українці долучилися до порятунку людей в Афганістані. Не маючи своїх миротворців, наша країна стала 8 в світі за кількістю евакуйованих. Саме український літак став останнім хто вивозив цивільне населення.

Військові ЗСУ провели блискучу спецоперацію. Вони продемонстрували неабияку мужність, оскільки входили на територію, підконтрольну "Талібану", та пережили обстріл літака. Водночас українцям вдалося врятували 700 людей.