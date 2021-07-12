Втома: спільний ворог футболістів на Євро-2020

Найбільші зірки Європи грали фактично без зупинок весь сезон. Цікаво, коли відібрані до складу збірної Уельсу починали збиратися на Євро-2020, штаб встановив правило: не вживати слово "втома".

Прямої заборони не було, але гравців знеохочували його вживати. Але все одно футболісти прибувають втомленими після довгого сезону, пише NYT.

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Не використовувати слово

В команді Уельсу не хотіли, щоб втома була чинником, сказав керівник Тоні Струдвік. "Ми не використовуємо цей термін, ми не говоримо про втому", – пояснив він. Пояснення ніби й логічне: обговорення на публіці може виглядати як виправдання раптом поганої гри. Розмови всередині команди можуть посіяти зневіру в гравців.

Втім і Струдвік і інші у топкомандах світу все одно думають про це майже постійно. Втома завжди є супровідним фактором на великих турнірах, таких як Чемпіонати Європи та світу або Кубок Америки.

Топ-гравці збиралися, переживши довгий сезон у своїх чемпіонатах. Рідко коли найкращим футболістам дають більш ніж два тижні перерви.

Але цього літа ситуація була ускладнена та ущільнена пандемією. Взагалі-то, чемпіонатів Європи та Америки не повинно було бути у 2021, та й Олімпіаду, яка ще попереду, перенесли.

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В більшості найкращих ліг сезон грають десять місяців, але тепер це було хіба що вісім. Багато збірників грають без перерви з минулого червня!

Футболісти були змушені грати більше матчів за менший проміжок часу / Фото NYT

Багато хто це відчуває, мало хто каже про ситуацію. "Мозок хотів більшого, але тіло сказало "ні", – розповів півзахисник "Атлетіко" Мадрид та збірної Іспанії Маркос Льоренте. Дідьє Дешам, збірна якого – Франція – дуже рано покинула Євро, теж застерігав: : "нас називають фаворитами, але моя команда вразлива як до фізичної, так і до психологічної втоми".

Його головним завданням було, зібравши збірну разом, забезпечити їй "достатньо бензину у двигуні", щоб вижити у графіку 7 матчів за місяць. Франція не вижила. Гарет Саутгейт, головний тренер фіналістів – Англії – казав, що головне завдання – "нікого не зламати".

Втома – основа планування

Втома та її загроза в самій основі планування команд. Навчальні програми розроблені з урахуванням цього, додано більше часу для відпочинку. Будь-який гравець, який доходить до межі своїх можливостей, отримує модифіковану систему навантажень, яку будуть моніторити.

Всі інші впадуть від втоми та виснаження. Гравці, викликані 24 націями, не проводили на полі достатньо часу останнього сезону, як могли б за звичайних обставин (аналітика від консалтингу Twenty First Group). Але за короткий проміжок часу наприкінці, вони зіграли більше матчів.

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Дехто зіграв понад 200 хвилин або на три гри більше, ніж на ЧС-2018 в Росії з меншою кількістю часу на відновлення. У 2016 році, гравці та тренери мали в середньому 4,5 дні між іграми. Цього разу, час скоротився до 3,9 дня. А футболісти Іспанії, Франції, Англії та Італії мали в середньому 3,5 дні відпочинку.

Між сезонами 2019-20 та 2020-21 перерви майже не було перерви. У деяких випадках, вона становила менш ніж два тижні.

"Ледве був вільний час. Зазвичай є сезон, потім – міжнародна перерва. Потім ти знову граєш. Цього разу, відпочинок був маленький. А далі – новий сезон з іграми кожні три-чотири дні. Міжнародний графік теж став щільніше", – розповів Струдвік.

Втомлений фіналіст

Англія, як ніхто інший, була вразлива до втоми. Члени команди зіграли в сезоні 3700 хвилин або 40 ігор – на 8 матчів більше ніж середній гравець на Євро. Це можна пояснити тим, що Прем'єр-Ліга Англії дозволила використовувати п'ять замін у матчах, пішовши проти всієї іншої Європи (не вперше, якщо що – 24).

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П'ять з шести гравців Євро, які мають за плечима найбільше активних дій, грають в англійських топкомандах. Лише лідер списку Френкі де Йонг представляє каталонську "Барселону". Лише Туреччина викликала молодших гравців ніж команда Саутгейта.



Існує доведена кореляція між поширеністю травм та нестачею відновлення. 80% деяких найкращих гравців провели сезон без ідеального часу та можливості, щоб відпочити.

З іншого боку, є багато травм і випадок з данцем Еріксеном, який втратив свідомість, впавши на полі,

– сказав Йонас Баер-Гофман, генсек FIFPro, профспілки професійних гравців.

Збірна Англії / Фото The Guardian

З іншого боку, такі команди як Уельс, підходили більш свіжими, бо мали у складі менше зіркових футболістів. Валлійці мали лише Гарета Бейла та Аарона Ремзі. Обидва зіграли менше, ніж самі хотіли цього сезону – жоден не перетнув межу в 1500 хвилин.

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"Ми вже бачили вплив кількох видів травм, типових для втоми. Після такого року як у нас, вірогідність отримати травму – висока", – додав Баер-Гофман. Саме пошкоджень всі тренери та адміністратори національних команд намагалися запобігти та уникнути їх.

Можливо, вони не говорять про втому та її загрози, але думають про це щодня. Хтось скоро зможе відпочити. Крім тих, хто поїде на Олімпіаду, звісно.