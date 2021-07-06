Італія та "футбольний Ренесанс": як італійці відродили успішну команду

Після відставки Джамп'єро Вентури збірну Італії треба було оновити та підняти з дна. Але почали зі зміни філософії. У другій частині оповіді про злети й падіння команди розповідаємо про нові виклики для учасників півфіналу Євро-2020.

Місце для Відродження футболу

Бассано дель Граппа – місце, де італійці роблять чисту, золотисту горілку, яка сама називається граппа. Її дистилюють з винограду через бродіння, місцеві люблять пити її після ситної їжі.

Перша частина Як збірна Італії піднялася з дна: проблемна історія та провали

Також це – місце італійського футбольного "Рісорджименто", повстання проти старої системи, пише The Athletic.

Рісорджименто Історичний термін, який обозначає боротьбу за об'єднання Італії в єдину державу. Рух почався з 1820 року і тривав до 1871 року. Десятиліттям раніше, Парламент Італії проголосив створення Італійського королівства. Активним учасником процесу був італійський революціонер Джузеппе Гарібальді. В рамках руху пройшли три війни за незалежність

В Бассано дель Граппа живе технічний координатор Федерації футболу Італії Мауріціо Віскіді. Також це рідне місто для Антоніо Гальярдо. Він вчить нових тренерів у центрі Коверчано, коли не зайнятий у штабі Андреа Пірло чи Роберто Манчіні. Нарешті, саме в Бассано знаходиться офіс SIC – фірми, що збирає всю важливу футбольну статистику та аналізує дані з ігор.

Мауріціо Віскіді – творець футбольної революції в Італії / Фото Il Nuovo Calcio

Віскіді відомий тим, що провів у футболі Італії "культурну революцію".

Ми не поїхали до Росії у 2018 році. Виглядало, що італійський футбол помер,

– каже він.

Але досвідчений функіонер ще бачив ознаки життя. Він почав роботу у федерації 11 років тому, його привів колишній гравець "Мілану" Деметріо Альбертіні. Той просив екстренера збірної та клубу Арріго Саккі ініціювати кілька реформ. Нові таланти мали бути краще забезпечені та краще освічені.

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Віскіді обожнював Саккі настільки, що перевів свою роботу в клубі "Падова" наприкінці 1980-х на неповний день, щоб без відриву досліджувати тренування Саккі у "Мілані". Вони були настільки однодумцями, що міланці нарешті найняли Віскіді тренувати команду до 19-ти років й передавати молоді ідеї кумира.

Й там Мауріціо натрапив на Альбертіні, якого вже ніколи не забував. Отже, що сказав Саккі на тій пам'ятній зустрічі в Бассано після провалу збірної?

Все просто: молодь мало грає в футбол! Кількість товариських матчів збільшили, додавши кращих суперників. Була створена нова команда до 15-ти років.

Юнацькі ліги були відокремлені від професійних, щоб профі з Серії A та B не грали з аматорами з C та D. Для тренерів розробили нові курси з ухилом у передачу знать та принципів молодим та юним футболістам. Результати прийшли доволі швидко.

Вже у 2013 році, збірна до 17-ти років вийшла до фіналу Євро у своїй віковій групі. Цей же результат повторила і збірна до 21-го року, з нинішними зірками Марко Верратті, Лоренцо Інсіньє та Чіро Іммобіле у складі.

Задоволений результатом, Саккі пішов, залишивши всю роботу на Віскіді. А от його посада була під постійною загрозою. Звісно, без проблем не могло обійтися.

Кінець ери "Катеначчо"

Чемпіонат світу-2014 Італія знову покинула на груповому етапі. Головний тренер Чезаре Пранделлі та голова Федерації футболу Джанкарло Абете подали у відставку в прямому ефірі телебачення. Пішли чутки, що нове керівництво відкатить реформу та почне наново на випаленій землі. Новим "технічним комісаром" (Comissario Tecnico – 24) став Антоніо Конте.

Попри на доволі серйозні повноваження контролювати роботу збірних на всіх рівнях, він залишив собі лише тренування старшої національної команди. Все інше знову дісталося Віскіді. На підході був другий етап реформи: збільшення скаутінгу, оцінки виступів з боку Федерації, розширення зони аналізу матчів.

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Типова ситуація на полі при грі у катеначо / Фото Forza Italian Football

Віскіді – тренер та функціонер, що йде проти системи та культури. Він не вірить, що вміння та бажання тільки захищатись та здобувати перемогу на контратаках закладено в футбольну ДНК Італії. "Це як вчити дитину лише копіювати в школі", – вважає він. Це йде у розріз з його вчителем Саккі, який уповав на легендарну місцеву філософію "катеначо".

Катеначо Тактична схема в футболі, де основний акцент робиться на захисних діях. З італійської, слово означає "засув" або "клямка". Для цієї схеми, команда має бути стриманою, гарно організованою, надійною та дисциплінованою. Лінія оборони має ефективно "закривати" ворота на замок. Катеначо придумав не італієць, а аргентинень Еленіо Еррера у міланському "Інтері" у 1960-х роках. Зазвичай, серед гравців був "вільний захисник" – ліберо, що діяв перед воротарем.

Занадто довго, вважає Віскіді, тактику в Італії ставили попереду таланта гравців (тобто віз перед конем – 24). Тому гравці не розвивалися, а над тренерами висіла догма, що вони мають виключно грати від захисту. В результаті, останні робили собі ім'я, але не робили гарних гравців. Біля Бассано дель Граппа стоять шахи у зріст людини, як приманка для туристів. Віскіді часто думав, стоячи на цій шахівниці, що і як треба змінити.

Врешті, він оголосив чотири принципи, які можна скоротити до C.A.R.P. – Construzione (побудова), Ampiezza (ширина), Rifinitura (гра між лініями супротивника і у його останній чверті поля) і Profondita (простір ззаду).

"Уявіть це як контейнери, які треба заповнити, незалежно від ігрового стилю", – пояснив Гальярді.

Кожна команда повинна мати гравців, які здатні будувати атаки зі своєї частини поля, окупувати його ширину, займати проміжок між лініями та контролювати, що відбувається позаду. Якщо ви правильно все заповните, ви будете домінувати та атакувати, – розповів тренер тренерів.

Найголовніше, що роль гравця тепер визначається не позицією на полі, а функцією в команді. Бо в сучасному футболі, особливо в Європі, ніхто до одного місця на полі не прив'язаний. Для захисника на фланзі вже недостатньо знати лише це. А яка його роль загалом? Багато хто взагалі стає плеймейкером та керує грою!

Та сама шахівниця біля Бассано дель Граппа / Фото vicenzae.org

"Наприклад, Трент Александр-Арнольд в "Ліверпулі". З іншого боку, вінгери переходять в центр та виконують роботу "десяток" (атакуючого півзахисника під нападом – 24). Визначайте якість гравця за його роботою, а не за місцем, яке він займає в побудові", – додає Гальярді.

Інтервенція згори

Втім, спорт та футбол в Італії занадто нестабільні. І всі ці розумні напрацювання могли бути легко викинуті у смітник. І це майже сталося, коли на провал команди у відборі до ЧС-2018 звернув увагу Олімпійський комітет Італії. Два високі комісари були призначені, щоб здійснити глибокий та всебічний аналіз роботи Федерації футболу.

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Один з них – колишній центральний захисник "Мілану" Біллі Костакурта. Найлегше рішення лежало на поверхні – "Федерація все зробила невірно". Політики та фанати хотіли, щоб полетіли голови. Але Костакурта бачив те, що бачив Конте. Під всім цим, Віскіді та його команда насправді вели Італію правильним шляхом.

"Уряди змінювалися чотири рази, але Клуб Італія – ніколи. І ця тяглість – ключ до нашого покращення, – сказав Віскіді. – З 2016 до 2020 ми чотири рази брали "срібло". Два рази були в фіналі юнацького Євро до 19 років, два рази поспіль – до 17 років. Здобули "бронзу" Чемпіонату світу до 20-ти років".

Останнє важливо, бо раніше Італія не могла туди потрапити вісім років. Потім був ще один молодіжний півфінал. Нарешті, рейтинг теж покращився: з 17 місця до четвертого. Тепер головним завданням Віскіді було знайти наступника для Вентури. Костакурта зв'язався з Роберто Манчіні. Вони разом переглянули провальний та болючий плей-оф зі Швецією. Він хотів отримати його думку.

Відновлювати збірну довірили видатному захиснику Костакурті / Фото Chicago Tribune

"Іммобіле та Андре Белотті провели всю гру на своїй половині поля. Це було запрошення для шведів", – сказав один з кращих гравців Італії. Він підкреслив для Манчіні: "Я хочу команду, яка бореться з противником на їхній половині поля". Тренер відповів: "Тоді ти прийшов до правильної людини".

Втім, Манчіні не був першим вибором, коли Федерація та комітет перебирали кандидатів на посаду головного тренера Італії. Але за три роки з Роберто Італія привчила всіх до такої собі версії "італійської Тікі-таки". Дехто каже, що це тому що його вчили тренери іншої школи, а не італійської. Наприклад, Свен-Йоран Еріксон або Вуядін Бошков.

З іншого боку, він багато сам тренував за кордом. "Галатасарай", "Манчестер Сіті" та "Зеніт". Роберто саме працював у Росії, коли йому подзвонив Костакурта. І хоча його команди, особливо "Інтер" та "Сіті" були здатні розважити публіку та грати дуже майстерно, вони не були настільки рівномірними, як збірна.

Реалізація власних ідеалів

У національній команді, Манчіні мав час та натхнення реалізувати власні задуми та ідеали. Успішна робота принесла йому новий контракт до 2026 року. Зрозуміло чому, бо Манчіні знову став притягувати увагу великих клубів.

Спокійна та успішна гра Італійці відібралися на Євро-2020, маючи три гри в запасі. Вони також зіграють у фіналі Ліги Націй у жовтні місяці і вже побили непереможну ходу команди Вітторіо Поццо у 1930-х, зігравши 31 матч без поразок. Поццо тоді виграв два поспіль Чемпіонати світу. Зараз команда має безтурботність, якої не вистачало при Вентурі.

У Манчіні є власна аура, яка вже накрила Коверчано. Він знає як працювати з суперзірками та приймає гарні рішення. Втім, лідери команди все ті ж – Інсіньє, Верратті та Жоржіньо. Всі вони грали при Вентурі, але часто були не в формі або викликалися спорадично. Двоє з цього тріо мають досвід гри в фіналі Ліги Чемпіонів з "Челсі" та ПСЖ і досягли футбольної зрілості.

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Коліно Верратті викликає занепокоєння, але нові таланти вже готуються за єдиними принципами, починаючи з 15-річного віку. Робота Віскіді сприяє роботі Манчіні, який сам дебютував у Серії А в 17 років. Таким чином, Манчіні хотів надіслати повідомлення тренерам Серії А: вірте у свою молодь!

Наприклад, він викликав Ніколо Дзаньоло ще до того, як гравець "Роми" зіграв бодай хвилину за свій клуб! Після цього, динамічний півзахисник римлян зіграв проти "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу".

Манчіні не боїться викликати необстріляну молодь / Фото Roma news

Нажаль, 21-річна зірочка зірвала обидва коліна та пропустить Євро та, можливо, початок сезону. Втім, він встиг взяти участь у приниженні Вірменії 9:1 (найбільша перемога з 1948 року). Раніше, Італія ніколи не забивала більше шести м'ячів. Тренерський штаб зараз більше нагадує братів. Манчіні, Віаллі, Альберіго Евані, Аттіліо Ломбардо та Фаусто Сальсано – всі возз'єдналися через 30 років після перемоги в чемпіонаті з "Сампдорією".

Тепер вони сподіваються, що зможуть перемогти привидів програного фіналу Кубку Європейських Чемпіонів 1992 року (якщо дійдуть до фіналу ЧЄ на "Вемблі" у Лондоні). Віаллі – живе натхнення після 17 місяців хіміотерапії та перемоги над раком. Манчіні молився за свого 56-річного друга, а той жартував що треба намалювати брови.

"Я не думав про це як про битву. Лише як про поганого супутника, від якого я хотів би позбавитись. Тож намагався його втомити", – пожартував Віаллі. Після повернення до збірної Віаллі співав, цілував м'яч та видавав мотиваційні цитати: "Мислення переможця таке: лише 10% життя трапляється з вами, інші 90% – ваш підхід до цього. Сподіваюся, моя історія надасть більше розуміння того, що підкидає вам доля".

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Манчіні сподівається на краще. Він перетворив "Сампдорію" з маленького клубу на чемпіонів та приніс "Лаціо" перше "скудетто" з 1970-х. Це все як гравець. Як тренер, він закінчив 18-річне очікування "золота" в "Інтері" та ще більшу трофейну посуху "Манчестер Сіті". Лише на міжнародній арені не пощастило.

"Коли ми потрапили до національної збірної, там ще були Бергомі та Барезі. Вони були чемпіонами світу. Незабаром додалися Паоло Мальдіні та Роберто Баджо. Але ми завжди були другими чи третіми, не стояли на подіумі, як покоління 1984 чи 2006 року", – нещодавно згадував Манчіні. Він точно не збирається змарнувати свій другий шанс.