Нетта Барзілай – Toy: текст і переклад пісні для Євробачення 2018, якій прогнозують перемогу
Нетта Барзілай (Netta Barzilai) з Ізраїлю з піснею "Toy" має всі шанси на перемогу на Євробаченні 2018. Адже саме її називають ймовірним переможцем букмекери. Текст і переклад пісні "Toy", яка може стати найкращою цього року на пісенному конкурсі, – далі в матеріалі.
Вже відомо, що Нетта Барзілай з Ізраїлю з піснею "Toy" виступить під №7 у 1-му півфіналі Євробачення 2018 у Лісабоні 8 травня. Виконавиця вразила усіх своє яскравістю та екстравагантністю та змусила говорити про себе багатьох музичних критиків.
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Нетта перемогла у відбірковому конкурсі на Євробачення 2018 – вона отримала високі бали і від журі, і від глядачів. Свою популярність співачка здобула завдяки незвичайній подачі пісні, розкутості та яскравій зовнішності. Тепер же її кліп на пісню "Toy" на YouTube збирає мільйонни переглядів.
Нетта Барзілай "Toy": текст і переклад
Автори музичної композиції "Toy" – відомі ізраїльські композитор і режисер-постановник Дорон Медалі, хітмейкер Ставши Беґер, кліпмейкер Керен Жарт. Головною темою пісні є боротьба проти насильства і домагання, а також заклик до толерантності.
Netta Barzilai "Toy" – дивіться відео
Текст пісні Netta Barzilai "Toy":
Look at me, I'm a beautiful creature
I don’t care about your modern-time preachers
Welcome boys, too much noise,
I will teach you Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo
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Hey, I think you forgot how to play
My teddy bear's running away
The Barbie got something to say: Hey! Hey! Hey! Hey!
My "Simon says" leave me alone
I'm taking my Pikachu home
You're stupid just like your smart phone
Wonder woman, don't you ever forget
You're divine and he's about to regret
His baka-bakum, bak-bak bakumbai…
I’m not your toy
You stupid boy
I'll take you down
I'll make you watch me
Dancing with my dolls
On the MadaBaka Beat
Not your toy!
A-A-A-Ani Lo buba!
Don't you go and play with me boy!
A-A-A-Ani Lo buba!
Don't you go and play… Shake!
Kulului, Kulului, Ah, wedding bells ringing
Kulului, Kulului, Ah, money man bling-bling
I don't care about your 'stefa', baby
Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo
Wonder woman, don't you ever forget
You're divine and he's about to regret
His baka-bakum…bak-bak bakumbai…
I’m not your toy
You stupid boy
I'll take you down
I'll make you watch me
Dancing with my dolls
On the MadaBaka Beat
Not your toy
Нетта Барзілай "Toy": текст і переклад пісні для Євробачення 2018
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Переклад пісні Netta Barzilai "Toy" ("Іграшка"):
Поглянь на мене, я прекрасне створіння
Мені наплювати на твого сучасного проповідника
Ласкаво просимо хлопчики, занадто багато шуму
Я буду навчати тебе Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo
Ей, я думаю, ти забув, як грати
Мій плюшевий ведмедик тікає,
Барбі хоче щось сказати, агов! Гей!
Мій "Саймон каже" залиш мене в спокої
Я забираю свого Пікачу додому
Ти такий же дурний, як і твій смартфон.
Ти ніколи не забудеш дівчину-досконалість!
Ти божественна і він шкодує.
Його baka-bakum, bak-bak bakumbai ...
Я не твоя іграшка,
Ти – дурненький хлопчик,
Я візьму тебе зараз, змушу дивитися
Ми танцюємо з моїми ляльками в ритмі MadaBaka
Не твоя іграшка!
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Весільні дзвіночки дзвонять,
Чоловіки з грошима ними смітять,
Мене не хвилює твій вогонь, дитинко.
Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo
Ти ніколи не забудеш дівчину-досконалість.
Ти божественна і він шкодує
Його baka-bakum, bak-bak bakumbai ...
Не твоя іграшка,
Ти – дурненький хлопчик.
Я візьму тебе зараз, змушу дивитися
Ми танцюємо з моїми ляльками в ритмі MadaBaka
Не твоя іграшка!