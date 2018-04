Нетта Барзілай – Toy: текст і переклад пісні для Євробачення 2018, якій прогнозують перемогу

Нетта Барзілай (Netta Barzilai) з Ізраїлю з піснею "Toy" має всі шанси на перемогу на Євробаченні 2018. Адже саме її називають ймовірним переможцем букмекери. Текст і переклад пісні "Toy", яка може стати найкращою цього року на пісенному конкурсі, – далі в матеріалі.

Вже відомо, що Нетта Барзілай з Ізраїлю з піснею "Toy" виступить під №7 у 1-му півфіналі Євробачення 2018 у Лісабоні 8 травня. Виконавиця вразила усіх своє яскравістю та екстравагантністю та змусила говорити про себе багатьох музичних критиків.

Читайте також: Хто переможе на Євробаченні-2018: букмекери зробили нові прогнози

Нетта перемогла у відбірковому конкурсі на Євробачення 2018 – вона отримала високі бали і від журі, і від глядачів. Свою популярність співачка здобула завдяки незвичайній подачі пісні, розкутості та яскравій зовнішності. Тепер же її кліп на пісню "Toy" на YouTube збирає мільйонни переглядів.

Нетта Барзілай "Toy": текст і переклад

Автори музичної композиції "Toy" – відомі ізраїльські композитор і режисер-постановник Дорон Медалі, хітмейкер Ставши Беґер, кліпмейкер Керен Жарт. Головною темою пісні є боротьба проти насильства і домагання, а також заклик до толерантності.

Netta Barzilai "Toy" – дивіться відео

Текст пісні Netta Barzilai "Toy":

Look at me, I'm a beautiful creature

I don’t care about your modern-time preachers

Welcome boys, too much noise,

I will teach you Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Читайте також: Євробачення 2018: пісні учасників усіх країн та відео виступів

Hey, I think you forgot how to play

My teddy bear's running away

The Barbie got something to say: Hey! Hey! Hey! Hey!

My "Simon says" leave me alone

I'm taking my Pikachu home

You're stupid just like your smart phone



Wonder woman, don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

His baka-bakum, bak-bak bakumbai…

I’m not your toy

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

Not your toy!

A-A-A-Ani Lo buba!

Don't you go and play with me boy!

A-A-A-Ani Lo buba!

Don't you go and play… Shake!

Kulului, Kulului, Ah, wedding bells ringing

Kulului, Kulului, Ah, money man bling-bling

I don't care about your 'stefa', baby

Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Wonder woman, don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

His baka-bakum…bak-bak bakumbai…

I’m not your toy

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

Not your toy



Нетта Барзілай "Toy": текст і переклад пісні для Євробачення 2018

Читайте також: Євробачення 2018: порядок виступу України і всіх учасників

Переклад пісні Netta Barzilai "Toy" ("Іграшка"):

Поглянь на мене, я прекрасне створіння

Мені наплювати на твого сучасного проповідника

Ласкаво просимо хлопчики, занадто багато шуму

Я буду навчати тебе Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Ей, я думаю, ти забув, як грати

Мій плюшевий ведмедик тікає,

Барбі хоче щось сказати, агов! Гей!

Мій "Саймон каже" залиш мене в спокої

Я забираю свого Пікачу додому

Ти такий же дурний, як і твій смартфон.

Ти ніколи не забудеш дівчину-досконалість!

Ти божественна і він шкодує.

Його baka-bakum, bak-bak bakumbai ...

Я не твоя іграшка,

Ти – дурненький хлопчик,

Я візьму тебе зараз, змушу дивитися

Ми танцюємо з моїми ляльками в ритмі MadaBaka

Не твоя іграшка!

Читайте також: Про що співає MELOVIN: переклад пісні Under The Ladder

Весільні дзвіночки дзвонять,

Чоловіки з грошима ними смітять,

Мене не хвилює твій вогонь, дитинко.

Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo



Ти ніколи не забудеш дівчину-досконалість.

Ти божественна і він шкодує

Його baka-bakum, bak-bak bakumbai ...

Не твоя іграшка,

Ти – дурненький хлопчик.

Я візьму тебе зараз, змушу дивитися

Ми танцюємо з моїми ляльками в ритмі MadaBaka

Не твоя іграшка!