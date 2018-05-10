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Євробачення 2018: MELOVIN заспівав конкурсну пісню посеред вулиці

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Євробачення 2018: MELOVIN
Євробачення 2018: MELOVIN / Фото з вільних джерел

Український співак MELOVIN, який наразі перебуває в Португалії, де представить державу на Євробаченні 2018, посилено готується до виступу. Однак репетиції вокаліст не тільки робить на головній сцені конкурсу, але й просто посеред вулиці.

Як відомо, 10 травня MELOVIN побореться за можливість вийти у фінал Євробачення-2018. За прогнозами букмекерів, співак може зайняти третє місце на відборі, тому складе конкуренцію всім учасникам конкурсу. 

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На Євробаченні MELOVIN представить пісню  "Under The Ladder", до якої хореограф Костянтин Томільченко створив ефектний номер з вогнем. Наразі українець посилено готується до виступу на сцені Лісабону, а репетиції влаштовує навіть посеред вулиці. 

Захопливе виконання пісні з'явилось на Instagram-сторінці MELOVIN'а. На опублікованих кадрах видно, що артист сидить на пасажирському сидінні "тук-тука" та співає під музичний супровід португальського музиканта та телеведучого Стефана Шпігеля. Мелодію шоумен створив завдяки укулеле – колоритної міні-гітари. Відео за участю MELOVIN'а ввійшло до популярного проекту Eurovision.de.

Дякую Eurovision.de за такий чудовий досвід. Це було дуже цікаво,
– прокоментував ролик MELOVIN.

 

Нагадаємо, що на пісенному конкурсі MELOVIN виступить останнім у другому півфіналі, який відбудеться 10 травня. Перед конкурсом співак відвідав  храм в місті Фатіма разом з українським послом в Португалії. Після поїздки MELOVIN розповів, що готовий до виступу на Євробаченні-20108. Такий бойовий настрій підтримали прихильники співака. 

Хто такий MELOVIN:

 

Теги: LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2018 MELOVIN
Джерело: 24 Канал
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