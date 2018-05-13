Євробачення 2018: мережу зірвали коментарі щодо виступу фаворитки конкурсу Елені Фурейри

12 травня відбулась одна з найочікуваніших музичних подій року – Євробачення 2018. Кожен з учасників конкурсу підготував яскравий номер та пісню. Однак не обійшлось без конфузу: користувачі мережі висміяли виступ представника Кіпру Елені Фурейри.

Фінал Євробачення 2018 відбувся у португальському Лісабоні 12 травня. За першість у конкурсі змагалися 26 країн-учасників, серед яких і Україна. За результатами голосування журі та глядачів, перемогу здобула Нетта Барзілай з Ізраїлю, яка виконала запальну пісню "Toy". У першу п'ятірку переможців Євробачення 2018 також увійшли Кіпр, Австрія, Німеччина та Італія.

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Не менш запальним та яскравим номером був виступ срібного призера конкурсу – співачки Елені Фурейри, яка представляла на Євробаченні 2018 Кіпр. Саме цій вокалістці букмекери пророкували перемогу.

Євробачення 2018 – 2 місце – Eleni Foureira "Fuego": дивіться відео виступу

Гарячі танці вокалістки, її струнка фігура та ефектна зовнішність не залишились поза увагою глядачів. Вони віддали Елені Фурейрі 253 бали, що допомогло артистці зайняти 2 призове місце на Євробаченні 2018. Водночас люди зірвали мережу в обговоренні виступу представниці Кіпру. Багато людей прирівняли образ Елені Фурейри до стилю Бейонсе та Шакіри.

Окрім цього, користувачі мережі дотепно підкреслили яскраву зовнішність артистки, створивши кумедну картинку.

Нагадаємо, що Україну на Євробаченні 2018 представляв MELOVIN з піснею "Under The Ladder". У фіналі він здобув 130 балів і посів 17 місце.