Євробачення-2018: О.Torvald виступить в першому півфіналі Нацвідбору

У суботу, 10 лютого, в прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA:ПЕРШИЙ глядачі побачать першу дев'ятку учасників, готових представити Україну на Євробаченні-2018: СONSTANTINE, Сергій Бабкін, LAUD, група KAZKA, The ВЙО, KOZAK SYSTEM, VILNA, PUR: PUR і The Erised.

За традицією, в кожному прямому ефірі Нацвідбору також вийде на сцену зірковий гість. У першому півфіналі це буде група О.Torvald. Хлопці виконають пісню "Ліхтарі" зі свого нового альбому "Бісайді", яку присвятили всім шанувальникам групи в Україні та за її межами.

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Учасники першого Національного відбору-2018

"Мені подобається, що цього року серед учасників відбору знову досить багато молодих цікавих музикантів. Їх музика прозвучить в прямому ефірі на всю країну і обов’язково знайде нових слухачів. Та найважливіше, щоб вони розуміли, для чого їм цей конкурс, що вони можуть принести в нього і що він їм може надати в плані творчого розвитку", – каже фронтмен групи Женя Галич.

Нагадаємо, за результатами балів від суддів і глядачів до фіналу Нацвідбору пройдуть по троє учасників з кожного півфіналу.

Члени журі Національного відбору-2018: Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).