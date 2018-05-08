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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Євробачення 2018: яскраві фото виступів усіх учасників першого півфіналу

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Євробачення 2018: фото першого півфіналу
Євробачення 2018: фото першого півфіналу / 24 Канал

Перший півфінал Євробачення-2018, відбувся у вівторок, 8 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У першому півфіналі виступили 19 країн-конкурсантів, 10 з них – потраплять до фіналу.

8 травня в першому півфіналі Євробачення 2018 свої номери показали 19 країн-учасниць. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі до фіналу потраплять десятеро виконавців.

Читайте також: Євробачення 2018: результати голосування першого півфіналу

Путівку у фінал зі своїми піснями та номерами спробували вибороти представники таких країн: Азербайджан, Ісландія, Албанія, Бельгія, Чехія, Литва, Ізраїль, Білорусь, Естонія, Болгарія, Македонія, Хорватія, Австрія, Греція, Фінляндія, Вірменія, Швейцарія, Ірландія, Кіпр. Інша десятка фіналістів визначиться за підсумками другого півфіналу.

Коментували перший півфінал для українців ведучий Євробачення 2017 Тімур Мірошниченко та представниця України на конкурсі в 2014 році в Копенгагені, співачка Марія Яремчук.

Усі виконавці намагалися вразити європейського глядача співом та своїми номера, щоб зуміти за декілька хвилин запам'ятатися усім. Пропонуємо переглянути яскраві фото виступів кожного із учасників.

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Перший півфінал Євробачення 2018: Aisel (Азербайджан)


Перший півфінал Євробачення 2018: Ari Ólafsson (Ісландія)


Перший півфінал Євробачення 2018: Eugent Bushpepa (Албанія)


Перший півфінал Євробачення 2018: Sennek (Бельгія)


Перший півфінал Євробачення 2018: Mikolas Josef (Чехія)


Перший півфінал Євробачення 2018: Ieva Zasimauskaitė (Литва)


Перший півфінал Євробачення 2018: Netta Barzilai (Ізраїль)


Перший півфінал Євробачення 2018: ALEKSEEV (Білорусь)


Перший півфінал Євробачення 2018: Elina Nechayeva (Естонія)


Перший півфінал Євробачення 2018: EQUINOX (Болгарія)


Перший півфінал Євробачення 2018: Eye Cue (КЮР Македонія)


Перший півфінал Євробачення 2018: Franka (Хорватія)


Перший півфінал Євробачення 2018: Cesár Sampson (Австрія)


Перший півфінал Євробачення 2018: Yianna Terzi (Греція)


Перший півфінал Євробачення 2018: Saara Aalto (Фінландія)


Перший півфінал Євробачення 2018: Sevak Khanagyan (Вірменія)


Перший півфінал Євробачення 2018: ZiBBZ (Швейцарія)


Перший півфінал Євробачення 2018: Ryan O’Shaughnessy (Ірландія)


Перший півфінал Євробачення 2018: Eleni Foureira (Кіпр)

Теги: LifeStyle Новини України Євробачення 2018 Євробачення Новини культури Музика
Джерело: 24 Канал
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