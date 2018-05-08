Євробачення 2018: яскраві фото виступів усіх учасників першого півфіналу
Перший півфінал Євробачення-2018, відбувся у вівторок, 8 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У першому півфіналі виступили 19 країн-конкурсантів, 10 з них – потраплять до фіналу.
8 травня в першому півфіналі Євробачення 2018 свої номери показали 19 країн-учасниць. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі до фіналу потраплять десятеро виконавців.
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Путівку у фінал зі своїми піснями та номерами спробували вибороти представники таких країн: Азербайджан, Ісландія, Албанія, Бельгія, Чехія, Литва, Ізраїль, Білорусь, Естонія, Болгарія, Македонія, Хорватія, Австрія, Греція, Фінляндія, Вірменія, Швейцарія, Ірландія, Кіпр. Інша десятка фіналістів визначиться за підсумками другого півфіналу.
Коментували перший півфінал для українців ведучий Євробачення 2017 Тімур Мірошниченко та представниця України на конкурсі в 2014 році в Копенгагені, співачка Марія Яремчук.
Усі виконавці намагалися вразити європейського глядача співом та своїми номера, щоб зуміти за декілька хвилин запам'ятатися усім. Пропонуємо переглянути яскраві фото виступів кожного із учасників.
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Перший півфінал Євробачення 2018: Aisel (Азербайджан)
Перший півфінал Євробачення 2018: Ari Ólafsson (Ісландія)
Перший півфінал Євробачення 2018: Eugent Bushpepa (Албанія)
Перший півфінал Євробачення 2018: Sennek (Бельгія)
Перший півфінал Євробачення 2018: Mikolas Josef (Чехія)
Перший півфінал Євробачення 2018: Ieva Zasimauskaitė (Литва)
Перший півфінал Євробачення 2018: Netta Barzilai (Ізраїль)
Перший півфінал Євробачення 2018: ALEKSEEV (Білорусь)
Перший півфінал Євробачення 2018: Elina Nechayeva (Естонія)
Перший півфінал Євробачення 2018: EQUINOX (Болгарія)
Перший півфінал Євробачення 2018: Eye Cue (КЮР Македонія)
Перший півфінал Євробачення 2018: Franka (Хорватія)
Перший півфінал Євробачення 2018: Cesár Sampson (Австрія)
Перший півфінал Євробачення 2018: Yianna Terzi (Греція)
Перший півфінал Євробачення 2018: Saara Aalto (Фінландія)
Перший півфінал Євробачення 2018: Sevak Khanagyan (Вірменія)
Перший півфінал Євробачення 2018: ZiBBZ (Швейцарія)
Перший півфінал Євробачення 2018: Ryan O’Shaughnessy (Ірландія)
Перший півфінал Євробачення 2018: Eleni Foureira (Кіпр)