Євробачення 2018: яскраві фото виступів усіх учасників першого півфіналу

Перший півфінал Євробачення-2018, відбувся у вівторок, 8 травня, о 22:00 у прямому ефірі. У першому півфіналі виступили 19 країн-конкурсантів, 10 з них – потраплять до фіналу.

8 травня в першому півфіналі Євробачення 2018 свої номери показали 19 країн-учасниць. За підсумками глядацького голосування та оцінок національного журі до фіналу потраплять десятеро виконавців.

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Путівку у фінал зі своїми піснями та номерами спробували вибороти представники таких країн: Азербайджан, Ісландія, Албанія, Бельгія, Чехія, Литва, Ізраїль, Білорусь, Естонія, Болгарія, Македонія, Хорватія, Австрія, Греція, Фінляндія, Вірменія, Швейцарія, Ірландія, Кіпр. Інша десятка фіналістів визначиться за підсумками другого півфіналу.

Коментували перший півфінал для українців ведучий Євробачення 2017 Тімур Мірошниченко та представниця України на конкурсі в 2014 році в Копенгагені, співачка Марія Яремчук.

Усі виконавці намагалися вразити європейського глядача співом та своїми номера, щоб зуміти за декілька хвилин запам'ятатися усім. Пропонуємо переглянути яскраві фото виступів кожного із учасників.

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Перший півфінал Євробачення 2018: Aisel (Азербайджан)



Перший півфінал Євробачення 2018: Ari Ólafsson (Ісландія)



Перший півфінал Євробачення 2018: Eugent Bushpepa (Албанія)



Перший півфінал Євробачення 2018: Sennek (Бельгія)



Перший півфінал Євробачення 2018: Mikolas Josef (Чехія)



Перший півфінал Євробачення 2018: Ieva Zasimauskaitė (Литва)



Перший півфінал Євробачення 2018: Netta Barzilai (Ізраїль)



Перший півфінал Євробачення 2018: ALEKSEEV (Білорусь)



Перший півфінал Євробачення 2018: Elina Nechayeva (Естонія)



Перший півфінал Євробачення 2018: EQUINOX (Болгарія)



Перший півфінал Євробачення 2018: Eye Cue (КЮР Македонія)



Перший півфінал Євробачення 2018: Franka (Хорватія)



Перший півфінал Євробачення 2018: Cesár Sampson (Австрія)



Перший півфінал Євробачення 2018: Yianna Terzi (Греція)



Перший півфінал Євробачення 2018: Saara Aalto (Фінландія)



Перший півфінал Євробачення 2018: Sevak Khanagyan (Вірменія)



Перший півфінал Євробачення 2018: ZiBBZ (Швейцарія)



Перший півфінал Євробачення 2018: Ryan O’Shaughnessy (Ірландія)