Євробачення-2019 перенесли на пізнішу дату

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019, який пройде в Ізраїлі, відбудеться пізніше, ніж зазвичай. Дату проведення в 2019 році перенесли на 21 і 23 травня, а фінал відбудеться 25-го.

Про причини такого несподіваного рішення Європейського мовного союзу поки не повідомляється, йдеться у виданні Lime.apostrophe.

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Вручення нагороди переможниці Нетті Барзілай

64-й пісенний конкурс пройде в столиці Ізраїлю – Єрусалимі. Так сказав прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Однак Європейська мовна спілка поки офіційно не назвала місто, де відбудеться наступне Євробачення.

Відзначимо, що Єрусалим вже приймав у себе Євробачення в 1979 і 1999-х роках.

Нагадаємо, за підсумками фіналу Нетта Барзілай здобула перемогу на конкурсі в Лісабоні з піснею "Toy" на цьогорічному Євробаченні, яке відбулося у Лісабоні.