Сюрприз перед запуском: Єврокомісія може накласти санкції на "Північний потік-2"

Європейська комісія має всі повноваження, щоб накласти певні обмеження на "Північний потік-2". Не виключено, що проти російського газопроводу застосують санкції.

Як сказав директор оператора ГТС України Сергій Макогон, оптимістичний для України сценарій – якщо газопровід ніколи не запрацює.

Важливо Попри угоду з Німеччиною: США можуть накласти нові санкції проти "Північного потоку-2"

Однак, якщо це все ж станеться, це миттєво оскаржать низка країн, зокрема й Україна.

Це буде миттєво оскаржено Європейською комісією, польським урядом, нашим урядом. І можуть бути деякі обмеження на використання – 50% тощо,

– зазначив Макогон.

Він додав, що за негативним сценарієм "Північний потік-2" може пройти сертифікацію у 2021 році.

Раніше компанія-оператор Nord Stream 2 AG заявила, що газопровід "Північний потік-2" побудували вже на 99%. Надалі за укладання 1% до фінішу займатиметься судно "Фортуна", яке тривалий час перебувало під американськими санкціями.

Зауважимо, що 21 липня 2021 року США та Німеччина підписали угоду про запуск газопроводу. Її розкритикував Європарламент та представники МЗС Польщі та України. Наша держава рішуче виступає проти запуску трубопроводу і заявляє, що правовим чином відкладатиме його.

Угода передбачає: