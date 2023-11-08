Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори: Зеленський вперше відреагував

Єврокомісія 8 листопада 2023 року ухвалила історичне рішення: рекомендувала почати переговори щодо членства з Україною. Володимир Зеленський відреагував.

Український лідер заявив, що історія України та усієї Європи зробила правильний крок. Президент зауважив, що ця новина – чистий позитив.

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Наша держава має бути у Євросоюзі. Українці на це заслуговують – і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо,

– наголосив Зеленський.

Український лідер додав, що вже у грудні Україна очікує політичне рішення від Євроради. Українці завжди були і є частиною спільної європейської родини. Президент подякував усім, хто допомагає Україні на цьому шляху.

Що відомо про історичне рішення

Єврокомісія 8 листопада рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС двох держав. Мовиться про Україну та Молдову. Також Єврокомісія підготувала звіт про те, якого прогресу Україні вже вдалося досягнути. Наразі відомо, що держава виконала 90% реформ, які від неї очікували. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що "українці глибоко реформують свою країну та готуються до вступу, навіть коли вони ведуть екзистенціальну війну". Вона додала: прогрес, який фіксують в Україні, просто вражає.

Водночас у Єврокомісії нагадали, що Україна має внести зміни до законодавства, які стосуються прав нацменшин.

"Відповідно до прикінцевих положень нової редакції Закону про нацменшини (громади), Кабінет міністрів зобов'язаний протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом підготувати та подати на розгляд парламенту законопроєкт про внесення змін до законів "Про освіту", "Про державну мову" та "Про засоби масової інформації", – мовиться у повідомленні.

Також від України вимагають, аби вона виконала інші рекомендації Венеційської комісії.