Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата в ЄС, але є умови, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Виконавчий орган Європейського Союзу вже наступного тижня може рекомендувати Україні надання статусу кандидата. Це й одним з головних кроків до членства в ЄС.
Згідно з інформацією, рекомендація, яка має бути обговорена та прийнята колегією комісарів ЄС, матиме певні умови.
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Вони пов’язані з верховенством права та антикорупційним законодавством. Про це повідомило видання Bloomberg, посилаючись на людей, які захотіли залишитися анонімними.
Зазначається, що статус кандидата – буде визначним моментом для України, яка вклала значну частину свого політичного майбутнього у тісні стосунки з Європою.
Попри це не існує швидкого шляху для прискорення процесу до членства. Україні все ще потрібно подолати заперечення ключових держав, які виступали проти розширення блоку.
Останні новини щодо надання Україні кандидата до вступу в ЄС
- Очікується, що 24 червня ЄС оголосить рішення щодо надання Україні статусу кандидата. Наразі є три країни-члени, які поки що наполегливо виступають проти. Про це 9 червня повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань Євроінтеграції України Ольга Стефанішина під час свого візиту до Брюсселю. Зазначається, що там вона намагатиметься розвіяти сумніви цих скептичних європейських країн.
- Резолюція Європарламенту рекомендувала Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Також євродепутати висловили позицію щодо зброї для України та спеціального трибуналу ООН.
- Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за тур щодо підтримки України. Мовиться про підтримку нашої держави як кандидата в Євросоюзі.
- Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що потрібен "проміжний етап" пред вступом України до Євросоюзу. Він вважає, що за цей період наша держава має досягти "стандартів ЄС".
- Віцепрем'єрка з питань євроатлантичної інтеграції зустрілась з представниками парламенту та уряду Ірландії. Політики запевнили, що Дублін виступає за те, щоб Україна стала частиною Євросоюзу. Також висловили готовність бути адвокатом європейських прагнень України.
- Міністерка закордонних справ Німеччини виступила за надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
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