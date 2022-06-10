Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні статус кандидата в ЄС, але є умови, – Bloomberg

Виконавчий орган Європейського Союзу вже наступного тижня може рекомендувати Україні надання статусу кандидата. Це й одним з головних кроків до членства в ЄС.

Згідно з інформацією, рекомендація, яка має бути обговорена та прийнята колегією комісарів ЄС, матиме певні умови.

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Вони пов’язані з верховенством права та антикорупційним законодавством. Про це повідомило видання Bloomberg, посилаючись на людей, які захотіли залишитися анонімними.

Зазначається, що статус кандидата – буде визначним моментом для України, яка вклала значну частину свого політичного майбутнього у тісні стосунки з Європою.

Попри це не існує швидкого шляху для прискорення процесу до членства. Україні все ще потрібно подолати заперечення ключових держав, які виступали проти розширення блоку.

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