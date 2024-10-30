"Варто переоцінити": Єврокомісія вперше публічно розкритикувала телемарафон

Європейська комісія вперше публічно розкритикувала телемарафон "Єдині новини". Там заявили, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на звіт Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів, зокрема й України. У цьому документі аналізується дотримання державами засадничих цінностей ЄС, до яких належить також повага до свободи слова і свободи вираження.

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Європейська комісія висловилася про телемарафон

Одним з ключових зауважень Єврокомісії було фінансування телемарафону з держбюджету. Зазначається, що у Брюсселі сумніваються також в об'єктивності марафону.

У 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії,

– йдеться в тексті документу.

Європейська комісія також звернула увагу на роботу телеканалу "Рада". Основним завданням цього каналу мало бути "поширення інформації про парламентську діяльність, зокрема про роботу представників парламентської опозиції". Однак зараз "Раду" часто критикують саме через низький рівень представленості опозиції, а також через те, що трансляція засідань парламенту досі не відновилася.

Зараз Євросоюз очікує, що влада України буде "поступово відновлювати прозорий, плюралістичний і незалежний медіаландшафт", поступово знімаючи обмеження, і це очікування не пов'язане із завершенням воєнного стану.

Водночас раніше Єврокомісія оголосила, що Україна виконала всі умови для розгляду питання про вступ до ЄС. Якщо все йтиме за планом, переговори можуть стартувати у 2025 році.