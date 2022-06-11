Єврокомісія визначиться щодо кандидатства України в ЄС 23 – 24 червня, – фон дер Ляєн

Вже зовсім скоро Україна дізнається долю своєї заявки на отримання статусу кандидата на вступ до ЄС. Єврокомісія рекомендувала надати нам цей статус, тепер все вирішуватимуть країни.

Україна вже давно прагнула приєднатися до європейської сім'ї та довго боролася за це право. Вже незабаром ми дізнаємося про рішення самих країн ЄС.

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Рішення буде 23 – 24 червня

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн здійснила неочікуваний візит до Києва, де зустрілася з Володимиром Зеленським. Вони обговорили процес вступу України до ЄС та подальшу співпрацю щодо відновлення України після війни, яку розпочала і продовжує вести Росія.

23 – 24 червня відбудеться історичне для нас засідання Європейської ради. Саме тоді Україна дізнається, чи отримає статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

На цьому шляху ми дуже високо цінуємо ті зусилля, яких докладає Україна, і ту рішучість, з якою ваша країна рухається. Люди довели свою мотивацію і свою рішучу налаштованість. Ми спільно відбудуємо цю прекрасну країну, модернізуємо Україну,

– наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський підкреслив, що статус кандидата – це лише початок руху до членства в ЄС, і Україна готова зробити усе, щоб пройти цей шлях якомога швидше.

"Європейський проєкт точно не може бути завершений без нас, без України, і це абсолютно очевидно саме зараз, коли український народ відважно захищає майбутнє для себе та всіх народів Європи", – наголосив глава держави.

Вступ України до ЄС: перепони

Деякі країни Європи вважають, що Україні не потрібно надавати статус кандидата на вступ до ЄС. Мовляв, спочатку Україні варто відновитися після війни та запровадити реформи.

Макрон та його однодумці збираються створити буферний європейський проєкт, до якого хочуть залучити Британію та європейські країни, які не є членами ЄС, але прагнуть до вступу.

Дивіться відео до теми – зустріч Зеленського та Урсули фон дер Ляєн у Києві