Єврокомісія вперше зайшла так далеко, – європарламентар про тиск на Угорщину через війну

Деякі країни, своїм зовнішньополітичним курсом думають, що вони здатні залишитись осторонь і не допомагати Україні. Угорщина ж ще й відверто заграє із путінським режимом.

Про це у ефірі 24 каналу розповів депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс. Він також додав, що судова система Угорщини за керівництва Орбана – бажає кращого.

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Корупційна історія в Угорщині вже досить стара і потрібно акцентувати увагу саме на Орбані, як на політику, який веде країну в неоднозначному руслі,

– переконаний європарламентар.

За його словами, Орбан не є демократом і вибори в Угорщині дуже часто пов'язані із корупційними схемами та скандалами.

Рішення щодо обмеження фінансування Угорщини пов'язане із тим, що верховенство права в цій країні дуже проблематичне. Зараз Україна подає заявку на вступ до ЄС і Угорщина вимагає від України того, чого не виконує сама, будучи членом ЄС,

– говорить Ауштрявічюс.

Це стара історія, але вона унікальна тому, що Єврокомісія вперше проти члена ЄС зайшла так далеко, як на прикладі Угорщини, стверджує політик.

Нагадаємо, Європарламент запустив процес, що передбачає обмеження фінансування Угорщини. Про це заявила віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова. Таке рішення пов'язане із тим, що країна має значні проблеми із корупцією.

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