Єврокомісія запропонувала виділити Україні перший транш допомоги на 1 мільярд євро
Джерело:Твітер Урсули фон дер Ляєн
Брюссель запропонував Україні 1 мільярд євро макрофінансової допомоги. Про перший транш Єврокомісія оголосила ще в травні.
Про виділення коштів повідомила у соцмережах голова Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. За словами очільниці ЄК, це допоможе задовольнити першочергові потреби в країні.
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Євросоюз пообіцяв і далі надавати Україні допомогу
У Євросоюзі повідомили, що продовжать підтримку Києва, зокрема, мовиться і про економічну допомогу. Також, запевнила фон дер Ляєн, Брюссель має намір брати участь у відновленні України, це – в довгостроковій перспективі.
Фон дер Ляєн наголосила на необхідності певних реформ в Україні
Зазначимо, що 1 липня голова Єврокомісії виступила перед українським парламентом. Вона наголосила: для того, аби утримати статус кандидата в члени ЄС та продовжити свій євроінтеграційний шлях, Києву необхідно пройти певні кроки.
Одним з головних пунктів фон дер Ляєн назвала обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро. При цьому політикиня зазначила, що Україна – єдина в Східному партнерстві, яка ухвалила антикорупційний закон.
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Шлях України до ЄС: останні новини
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Зеленський, Стефанчук та Шмигаль підписали важливу заяву – у відео: