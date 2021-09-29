Єврокомісія запропонувала ускладнити видачу віз чиновникам режиму Лукашенка

Європейський Союз хоче частково припинити угоду про спрощений візовий режим для Білорусі. Втім, обмеження торкнуться лише чиновників режиму Лукашенка.

Пересічних громадян Білорусі зміни не торкнуться. Відповідну пропозицію вже висунули на сайті Європейської Комісії.

Тим часом Білорусь змінила правила безвізу для іноземних туристів

Безвіз Білорусі і ЄС можуть скасувати

Важливо відзначити: більшість громадян Білорусі і надалі зможе користуватися пільгами відповідно до Угоди про спрощення візового режиму.

Зміни торкнуться лише таких категорій громадян:

Члени офіційних делегацій Білорусі, зокрема постійних членів таких делегацій, які після офіційного запрошення, адресованого Білорусі, повинні брати участь в офіційних зустрічах, консультаціях, переговорах або програмах обміну, а також у заходах, що проводяться на території однієї з держав-членів ЄС міждержавними організаціями; Члени Білоруського національного та регіонального урядів та парламентів, Конституційного Суду Білорусі та Верховного Суду Білорусі під час виконання своїх обов’язків.

Причина такого рішення – жорстоке придушення протестів та неповага до демократії, наголошують у Єврокомісії. До того ж підлила олії у вогонь ситуація з нелегальними мігрантами на кордоні Білорусі і країн ЄС.

Існують докази того, що білоруський режим заохочує нелегальні перетини кордону громадян, що не є членами ЄС, до ЄС з політичними цілями,

– йдеться у повідомленні.

Коли пропозицію Єврокомісії затвердить Рада ЄС, то стосовно окремих громадян не будуть скасовані вимоги надати додаткові документальні докази мети поїздки. Крім того, фінансові збори за обробку їхніх заяв на візу не будуть знижені.

Ситуація з мігрантами на кордоні з Білоруссю

Про наплив незаконних мігрантів зі сторони Білорусі від літа 2021 року стали повідомляти Польща і Литва.

Така ситуація – частина гібридної війни, яку Лукашенко веде з Євросоюзом після накладення на нього санкцій. На численних відео видно, як білоруські прикордонники силою женуть мігрантів до кордонів Литви і Польщі.

Сам же диктатор заявив, що Мінськ роками зупиняв потоки наркотиків і мігрантів на кордоні з Литвою, але перестав це робити.

3 липня 2021 року Литва оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі.

Польща також оголосила надзвичайну ситуацію для регіонів, що розташовані поблизу кордону.

Польські прикордонники 19 вересня виявили три тіла на кордоні з Білоруссю. Того ж дня з Білорусі прийшла інша моторошна новина: поблизу кордону з Польщею виявили мертвою громадянку Іраку.