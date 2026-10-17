Європа має достатньо ракет для Patriot, – Зеленський про переговори щодо термінової допомоги

Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати від європейських партнерів додаткові ракети для Patriot. Партнери знають, скільки перехоплювачів потрібно Україні, та поінформовані про занепокоєння Києва через скорочення доступних запасів.

Про це президент України повідомив під час спілкування із журналістами.

На яку допомогу очікує Україна?

Зеленський заявив, що Україна веде детальні переговори з європейськими партнерами щодо додаткових ракет для систем Patriot. Київ розраховує, що держави, які мають достатні запаси перехоплювачів, зможуть передати частину Україні для посилення протиповітряної оборони напередодні зими.

Говорили з партнерами. І дуже детально. І ми розуміємо, у яких країн є достатня кількість, щоб надати Україні цю підтримку. Я дуже розраховую на це. Дуже сильно. Вони почули всі наші занепокоєння. Вони знають кількість, яку ми отримуємо і отримували через програму PURL,

– сказав президент.

Партнери також знають про потребу України в додаткових перехоплювачах на тлі використання американських ракет на Близькому Сході. Президент наголосив, що підтримка потрібна Україні вже зараз, адже розбудова альтернативних спроможностей потребує часу.

Водночас Україна працює над посиленням власної протиракетної оборони та має домовленості з Німеччиною на наступні роки.

Ми говоримо, і це так, з антибалістичною системою "Фрея", але потрібен ще час. І вони знають, що у нас є дуже непогані контракти з німецькою стороною для 2027 – 2028 років. Тобто треба зараз. Зараз потрібен пакет від Європи і від деяких ще інших країн. Далі повинні запрацювати паралельно і наші контракти з Німеччиною, і "Фрея". Ось такий план, такі мої розрахунки,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Франція прискорює постачання ракет Києву та поглиблює співпрацю у сфері БпЛА і протиракетної оборони. У Парижі також анонсували додаткові зустрічі, які мають допомогти швидше отримувати дозволи на виробництво іноземного озброєння в Україні.