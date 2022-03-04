Європа має терміново прокинутись, – звернення Зеленського через обстріли Запорізької АЕС

Володимир Зеленський терміново звернувся до світу через обстріли Запорізької АЕС. Він попередив, що Росія хоче повторити Чорнобиль.

Горить найбільша АЕС Європи, російські танки розстрілюють атомні блоки. Зеленський наголосив, що танки обладнані тепловізорами, тобто вони знають, куди стріляють.

Важливо Росія обстріляла Запорізьку АЕС, – Зеленський

Росія хоче повторити Чорнобиль

Президент наголосив, що звертається до всіх, хто знає слово "Чорнобиль". Він нагадав про глобальну катастрофу, з наслідками якої боролись сотні тисяч людей.

За словами президента, Росія хоче повторити Чорнобильську катастрофу, однак це буде в 6 разів масштабніше, бо на ЗАЕС є 6 енергоблоків, а не один

Європейці, прокиньтесь, будь ласка!

– наголосив Зеленський.

Він додав, що обговорив ситуацію з партнерами. Зокрема, з Олафом Шольцом, Анджеєм Дудою, Джо Байденом, з головою МАГАТЕ Гроссі, Борисом Джонсоном.

Таке відбувається вперше в історії

Зеленський відзначив, що жодна держава ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Таке відбувається вперше в історії людства.

"Держава-терорист вдалась і до ядерного терору. Російські пропагандисти погрожували засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза, тепер це реальність", – сказав глава держави.

Якщо буде вибух – кінець Європі

Наші хлопці завжди тримали АЕС в безпеці, щоб не було провокацій, щоб ніхто не міг захопити й замінувати станцію, аби потім шантажувати ядерною катастрофою весь світ.

Треба зупинити російських військових негайно!..Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європи,

– наголосив Зеленський.

Насамкінець він додав, що зупинити Росію зараз може тільки Європа.



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