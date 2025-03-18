Європа прагне захистити небо України: генерал ВПС у відставці сказав, як можуть долучитися США

Європейські країни можуть створити "Небесний щит", щоб захистити Київ та західні області України від атак Росії. Для цієї місії військово-повітряні сили країн Європи можуть залучити близько 120 винищувачів. Однак питання в тому, чи мають європейські союзники достатньо потенціалу для реалізації "Небесного щита".

На думку генерал-лейтенанта ВПС США у відставці Річарда Ньютона, якою він поділився з 24 Каналом, місія "Небесний щит" має продемонструвати, що Європа готова підтримувати Україну. Також європейські країни, захистивши українське небо, доведуть свою здатність чинити тиск на Владіміра Путіна, щоб він відмовився від подальших агресивних дій.

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Це сприяє підтримці європейських зусиль

Ньютон вважає, що питання щодо реалізації ініціативи "Небесний щит" не стільки в наявності літаків в Європі, скільки в її здатності та бажанні підтримувати тривалу кампанію протягом років.

Це буде важка робота, але важливо, щоб Європа взяла на себе ініціативу. Це покаже її прихильність, а також готовність стримувати Владіміра Путіна і відмовити його від подальших атак на Україну чи на інші країни НАТО,

– наголосив генерал-лейтенанта у відставці.

Водночас коментуючи можливість участі ВПС США в європейській місії, він зауважив, що Сполучені Штати мають значну повітряну міць в Європі. На його думку, довіра до військово-повітряного потенціалу США залежить від їх можливостей в Європі та від прихильності до НАТО.

Це триває вже десятиліття, і я не очікую, що президент США внесе які-небудь зміни в цю ситуацію,

– пояснив Ньютон.

Зверніть увагу! Європейська ініціатива "Небесний щит", як пише видання The Guardian, може стати зоною захисту повітряного простору України, що діятиме окремо від НАТО. Ця місія може стати частиною "перемир'я в небі". "Небесний щит"має охопити, зокрема, три робочі українські АЕС, міста Одесу та Львів, але не лінію фронту чи схід країни.

Генерал-лейтенант ВПС США у відставці розповів, як наприкінці операції "Союзна сила" він командував бомбардувальниками з Ферфорда у Великій Британії. Це була демонстрація здатності США діяти, не усуваючи Слободана Милошевича (експрезидента Сербії – 24 Канал).

Таким чином ми демонструємо можливості Сполучених Штатів не тільки через нашу поточну структуру збройних сил і розташування в європейських країнах, а й через нашу багаторічну підтримку Європи й НАТО. Це, безумовно, стримує і відмовляє Росію від агресивних дій,

– відзначив Річард Ньютон.

Можливості, які продемонстрували США десятиліття тому, включаючи літаки та заправні сили НАТО, значно сприяють, на його думку, підтримці європейських зусиль із захисту неба України.

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