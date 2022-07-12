путін зрадів і знову продавив Європу
Джерело:фейсбук Сергія Фурси
путін сказав Європі, що відключить газ, якщо вони не стануть платити рублями. Європа пішла на перегляд умов контракту.
путін зрадів і різко скоротив подачу газу в Європу. Путін сказав Європі, що треба забрати з-під санкцій турбіну, бо відключить газ.
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Сюрприз від путіна
Європа пішла на окремі умови по турбіні, прибрала її з санкцій і продавила Канаду, щоб та повернула турбіну "Газпрому". путін зрадів і ще далі скоротив постачання газу в Європу, прикриваючись плановим ремонтом "Північного потоку – 1".
Який сюрприз. Може, хоч цього разу вони вивчать урок? Як треба поводити себе з бандитами? І зрозуміють, що усі поступки бандити сприймають за слабкість?
путін не визнає слабкість / Фото Getty Images
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Хід Литви
Правильну відповідь підказала Литва. Транзит до Калінінграда закритий. путін і вся його кліка обіцяли страшні кари. Литва сказала: "Вперед". І все. путін втерся.І воно так працює постійно. Оці підлітки з підворітні, які прям офіційно кажуть, що треба відразу бити у морду, а потім вести перемовини, поважають тільки силу. І бояться її.
А зима буде холодною. І в Європі. І в Україні. Але фішка у тому, що і в Європі, і в Україні то буде одна холодна зима, яка потрібна для перебудови енергетичної системи. А от газ потім "Газпрому" не буде кому продавати до кінця його днів. Чи, принаймні, до кінця днів путіна.
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