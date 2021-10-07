Європа починає розуміти, що потрапила в газову пастку

Франція, Іспанія та ще три країни вимагають проведення розслідування ситуації на газовому ринку. Президент Польщі на безпековому форумі відкрито називає "Північний потік" помилкою євроатлантичної спільноти.

Все це вказує на те, що Європа повільно, але починає розуміти, вона таки потрапила в газову пастку.

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Минулого тижня у Брюсселі зустрілись з усіма ключовими чиновниками Єврокомісії, тож побачили на власні очі – стрибок цін на газ протверезив навіть найбільших скептиків.

Рекордні ціни на паливо примушують зараз європейських бюрократів та політиків запитати себе: "А наскільки ефективно та безпечно працює ринок? І чи може на нього впливати монополіст?".

Звісно, відповідь на питання, хто саме є монополістом всім зрозуміла.

Час для такого питання ідеальний – Єврокомісія очікує від німецького регулятора доповіді щодо сертифікації "Північного потоку - 2".

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Комісія не може заборонити таку сертифікацію, але її точка зору має бути врахована – такими є правила в Європі і німецький регулятор їх визнає.

Українське завдання сьогодні – максимально тісно працювати в ЄС та пояснювати, які ризики несе монопольне становище "Газпрому" для безпеки континенту.

Мета незмінна – домогтися виконання Росією європейських правил постачання газу. Фактична монополія "Газпрому" має бути припинена.

Ситуація в Європі сьогодні сприяє – все більше країн розуміють скільки проблем може принести Кремль, якщо нічого не змінити. Важливо не втратити цей момент.