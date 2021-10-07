Все це вказує на те, що Європа повільно, але починає розуміти, вона таки потрапила в газову пастку.

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Минулого тижня у Брюсселі зустрілись з усіма ключовими чиновниками Єврокомісії, тож побачили на власні очі – стрибок цін на газ протверезив навіть найбільших скептиків.

Рекордні ціни на паливо примушують зараз європейських бюрократів та політиків запитати себе: "А наскільки ефективно та безпечно працює ринок? І чи може на нього впливати монополіст?".

Звісно, відповідь на питання, хто саме є монополістом всім зрозуміла.

Час для такого питання ідеальний – Єврокомісія очікує від німецького регулятора доповіді щодо сертифікації "Північного потоку - 2".

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Комісія не може заборонити таку сертифікацію, але її точка зору має бути врахована – такими є правила в Європі і німецький регулятор їх визнає.

Українське завдання сьогодні – максимально тісно працювати в ЄС та пояснювати, які ризики несе монопольне становище "Газпрому" для безпеки континенту.

Мета незмінна – домогтися виконання Росією європейських правил постачання газу. Фактична монополія "Газпрому" має бути припинена.

Ситуація в Європі сьогодні сприяє – все більше країн розуміють скільки проблем може принести Кремль, якщо нічого не змінити. Важливо не втратити цей момент.