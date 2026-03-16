Це не туристи: політолог відповів, чи заборонить Європа в'їзд у Шенген російським військовим

Європа поступово "дозріває" до розуміння російської загрози, хоча системної політики щодо російських громадян в ЄС досі немає. Водночас сумніви Трампа щодо НАТО змушують європейців брати на себе більше відповідальності.

Політолог Артем Бронжуков пояснив 24 Каналу, що без України Європа не зможе бути ні суб'єктною, ні захищеною, і це вже стає очевидним фактом для більшості європейських столиць.

Чому Європі загрожує російська "спляча агентура"?

Ми знаємо безліч випадків, коли російські вбивці та насильники спокійно виїжджають до ЄС і живуть там, бо жодної системної та централізованої політики щодо них немає. Угорщина і Словаччина як головні агенти російського впливу всередині ЄС блокуватимуть будь-які ініціативи. Але глобальні зміни у світі поступово впливають на Європу і зараз підходить саме той правильний час для рішень,

– сказав Бронжуков.

Спільне виробництво дронів у Німеччині, угода про спільне виробництво з Румунією, відкриття заводу У Великій Британії – свідчить, що Україні вдалося достукатися до європейських партнерів. До того ж розмови про потенційний російський напад на Естонію чи іншу балтійську країну стають дедалі гучнішими.

"Загроза зараз величезна, і хоча вся увага прикута до Близького Сходу, Європа під потенційним ударом. Російські військові в ЄС – це не туристи, а спляча агентура, яка в критичний момент працюватиме як диверсійні групи. Треба боротися з цим, активніше розвивати ВПК і говорити про інтеграцію України – чи в НАТО, чи в новий військовий союз", – пояснив Бронжуков.

Зверніть увагу! Лондон розглядає можливість розгортання дронів-перехоплювачів і дронів для виявлення мін в Ормузькій протоці, зокрема систем Octopus, створених спільно з Україною. Британське військове керівництво обговорює різні варіанти посилення оборони в Перській затоці з використанням автономних дронів для боротьби з мінами.

