"Україна буде в ЄС та НАТО": як змінюються погляди Європи на війну в Україні

Європа усвідомлює, що Україна не може програти у війні з Росією. Разом з цим партнери розуміють і важливість надання допомоги нашій країні.

Північні країни, зокрема, не припинять своєї підтримки. У цьому переконаний політолог-міжнародник Руслан Осипенко. У розмові з 24 Каналом він наголосив, що Європі важливо зберігати свою суб'єктність.

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Інтеграція України

Країни Європи роблять кроки на випередження, стверджує Руслан Осипенко. Вони підписують договори, не розраховуючи на НАТО.

"Тобто вони страхуються на випадок, якщо прийде Трамп і забере війська з континенту, військово-політичні договори діятимуть двосторонні", – зазначив він.

І ці країни продовжуватимуть підтримувати Україну. Тобто допомога йтиме на двосторонньому рівні через країни. Крім цього у європейців є план "Б".

"Якщо не вдасться проголосувати за 50 мільярдів, то буде фонд і через країни будуть передавати гроші", – сказав Осипенко.

Зазначимо, 1 лютого має відбутися саміт ЄС, де обговорюватимуть виділення 50 мільярдів євро для України. Раніше Угорщина, зокрема прем'єр-міністр Віктор Орбан, наклала вето на відповідне рішення.

Москва відіграє своїх останніх агентів впливу. І вони змушені фізично блокувати євроінтеграційні процеси,

– пояснив позицію угорського політика експерт.

Утім, ані Орбан, ані Фіцо, який також веде антиукраїнську політику, великих ролей не зіграють, вважає Руслан Осипенко. Адже риторика щодо України змінюється, зокрема в євроінтеграційних процесах та членства в Альянсі.

"Шольц і керівники (Альянсу – 24 Канал) кажуть, що Україна буде в НАТО, бо армія, яка перейшла на натівські стандарти і захищає країну, вже по суті є частиною НАТО. Це рішення треба формально закріпити. Тренди змінилися на протилежні. Україна буде як в ЄС, так і в НАТО", – додав він.

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