Європарламент підтримав Кримську платформу: обіцяють сприяти

У Європарламенті підтримали Кримську платформу. Крім того, закликали країни Євросоюзу сприяти цьому для деокупації півострова.

Необхідно створити міжнародний формат перемовин щодо деокупації Криму. Про це мовиться у доповіді Європарламенту щодо виконання Україною Угоди про асоціацію.

До речі Франція може приєднатись до Кримської платформи: яка умова

ЄС обіцяє сприяти

Так, керівництво ЄС та країни-учасниці повинні надати необхідну підтримку для Кримської платформи. Також вони мають забезпечувати зусилля, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України.

До діяльності платформи рекомендують залучити Меджліс кримськотатарського народу.

Що таке Кримська платформа? Це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму. Проведення платформи анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Глава держави запросив іноземних лідерів долучитись. Це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму. Проведення платформи анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Глава держави запросив іноземних лідерів долучитись.

Кримська платформа: останні новини