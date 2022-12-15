Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців
15 грудня 2022, 13:43Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Європарламент 14 грудня схвалив важливе рішення. Він проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом українського народу.
Цю резолюцію підтримали 507 депутатів. Проти були лише 12.
Депутати висловили солідарність з українцями та вшановує пам'ять мільйонів людей, які загинули в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.
Європейський парламент визнає Голодомор, штучний голод 1932 – 1933 років в Україні, що був спричинений свідомими діями радянського режиму, геноцидом проти народу України,
– мовиться у резолюції.
У ЄС засудили дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців.