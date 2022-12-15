Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців

Європарламент 14 грудня схвалив важливе рішення. Він проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом українського народу.

Цю резолюцію підтримали 507 депутатів. Проти були лише 12.

Депутати висловили солідарність з українцями та вшановує пам'ять мільйонів людей, які загинули в результаті цілеспрямованих дій сталінського режиму з організації штучного голоду.

Європейський парламент визнає Голодомор, штучний голод 1932 – 1933 років в Україні, що був спричинений свідомими діями радянського режиму, геноцидом проти народу України,

– мовиться у резолюції.

У ЄС засудили дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців.