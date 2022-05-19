Європарламент закликає ввести санкції проти Шредера – ексканцлера Німеччини, близького до Путіна

Напередодні стало відомо, що депутати Європарламенту планують закликати 27 держав підтримати включення ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера у санкційний список ЄС. У четвер, 19 травня, законодавчий орган ухвалив відповідну резолюцію.

Приводом для цього стала його тривала співпраця з президентом Росії Володимиром Путіним, попри розгортання ним повномасштабної війни проти України.

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Що передувало рішенню Європарламенту вести санкції проти Шредера

Після початку російського вторгнення в Україну уряд Німеччини звернувся до Шредера із вимогою піти з керівництва російських держкомпаній "Роснефть" та "Газпром". Співпрацюючи із Росією, ексканцлер лобіював її газові питання. Представники різних політичних сил вважають, що "Шредер не гідний своєї посади, бо, обравши шлях служити Путіну, шкодить інтересам своєї держави".

Відповідно до прийнятої Європарламентом резолюції, європейські санкції повинні поширюватися не лише на російських олігархів, а й на іноземних членів правління великих російських компаній та політиків, які продовжують отримувати гроші Росії. Шредер не цурається дружби з Путіним Війна Росії проти України не допомогла Шредеру змінити своїх поглядів. Він не збирається дистанціюватися від Путіна та вірить, що диктатор – єдиний, хто може припинити війну. Також він намагається відкидати звинувачення про те, що зробив Німеччину залежною від російського газу, хоча робить це без будь-яких аргументів на користь своїх попередніх рішень.

В одному з інтерв'ю New York Times проросійський політик навіть захищав необхідність підтримувати співпрацю з державою-агресоркою та наголосив, що не вірить в особисту причетність Путіна до воєнних злочинів у Бучі.

До того ж ексканцлер звинуватив Київ у "брязканні шаблями" та розкритикував вимоги щодо поставок зброї. На цю заяву відреагував Дмитро Кулеба, зазначивши, що Шредер поширює наративи Кремля.

Що відомо про Шредера

Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 – 2005 рік. Після відходу з посади очолив наглядову раду, а потім і комітет Nord Stream AG – компанії-оператора проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Політик з 2017 року є членом та головою ради директорів "Роснефти". Востаннє його переобирали на посаду голови на початку червня 2021 року.

На початку лютого 2022 року Шрьодера висунули до ради директорів "Газпрому".

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер потрапив до списку "Миротворця" . Його звинувачують у "замаху на суверенітет і територіальну цілісність України".

. Його звинувачують у "замаху на суверенітет і територіальну цілісність України". Він називає Росію стратегічним партнером Євросоюзу та виступає проти санкцій, накладених на Росію та її правління.

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