Європарламент визначив склад делегації співробітництва з Україною

У середу, 17 липня, в Страсбурзі Європейський Парламент визначив склади делегацій в рамках міжпарламентського співробітництва з третіми країнами. До складу делегації асоціації з Україною увійшли 16 депутатів.

Глави делегацій та їх заступники, як очікується, будуть визначені під час установчих зборів у вересні 2019 року, повідомляє прес-служба Європарламенту.

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У делегацію ЄП в Парламентський комітет асоціації ЄС-Україна (Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee) увійшли:

Від Європейської народної партії

– колишній президент Румунії Траян Бесеску, Исавель Бенхумеа з Іспанії, Даніель Буда з Румунії, Сандра Калнієте з Латвії і колишній прем'єр Литви Андрюс Кубілюс.

Від соціал-демократів

– Клара Добрев з Угорщини і колишній прем'єр Польщі Лешек Міллер.

Від ліберальної фракції Оновити Європу

– Пятрас Ауштрявічюс з Литви та Міхал Шимечко зі Словаччини.

Від групи Зелених

– Мікулаш Пекс з Чехії та Віола фон Крамон-Таубадель з Німеччини.

Від фракції Європейських консерваторів і реформістів

– колишній міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський і Хельмут Гойкінг з Німеччини.

Від правопопулістської фракції Ідентичність і демократія

– Жан-Поль Гаррі з Франції.

Від фракції Лівих

– Анья Хазекамп з Нідерландів.

Також в делегації – позафракційний Натан Гілл з Великобританії.

Ці євродепутати наступні п'ять років будуть займатися питаннями співпраці з Україною.

Обрана делегація спільно з делегацією Верховної Ради створить Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС. В його рамках здійснюється міжпарламентське співробітництво між Україною і Євросоюзом. Цей комітет збирається двічі на рік на засідання по черзі то в Брюсселі чи Страсбурзі, то в Києві або іншому українському місті.