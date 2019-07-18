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      Європарламент визначив склад делегації співробітництва з Україною

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      Визначено склад делегації Європарламенту асоціації з Україною
      Визначено склад делегації Європарламенту асоціації з Україною / EP

      У середу, 17 липня, в Страсбурзі Європейський Парламент визначив склади делегацій в рамках міжпарламентського співробітництва з третіми країнами. До складу делегації асоціації з Україною увійшли 16 депутатів.

      Глави делегацій та їх заступники, як очікується, будуть визначені під час установчих зборів у вересні 2019 року, повідомляє прес-служба Європарламенту.

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      У делегацію ЄП в Парламентський комітет асоціації ЄС-Україна (Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee) увійшли:

      Від Європейської народної партії
      – колишній президент Румунії Траян Бесеску, Исавель Бенхумеа з Іспанії, Даніель Буда з Румунії, Сандра Калнієте з Латвії і колишній прем'єр Литви Андрюс Кубілюс.

      Від соціал-демократів 
      – Клара Добрев з Угорщини і колишній прем'єр Польщі Лешек Міллер.

      Від ліберальної фракції Оновити Європу 
      – Пятрас Ауштрявічюс з Литви та Міхал Шимечко зі Словаччини.

      Від групи Зелених
      – Мікулаш Пекс з Чехії та Віола фон Крамон-Таубадель з Німеччини.

      Від фракції Європейських консерваторів і реформістів
      – колишній міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський і Хельмут Гойкінг з Німеччини.

      Від правопопулістської фракції Ідентичність і демократія
      – Жан-Поль Гаррі з Франції.

      Від фракції Лівих
      – Анья Хазекамп з Нідерландів.

      Також в делегації – позафракційний Натан Гілл з Великобританії.

      Ці євродепутати наступні п'ять років будуть займатися питаннями співпраці з Україною.

      Обрана делегація спільно з делегацією Верховної Ради створить Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС. В його рамках здійснюється міжпарламентське співробітництво між Україною і Євросоюзом. Цей комітет збирається двічі на рік на засідання по черзі то в Брюсселі чи Страсбурзі, то в Києві або іншому українському місті.

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      Теги: Новини України Новини політики Європарламент
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