Компроміс, який прийняли країни ЄС щодо нафтового ембарго, розкритикували члени Європарламенту. Вони стверджують, що це недостатній крок проти Росії.

Расмус Андресен повідомив, що розчарований тим, що з-під ембарго вивели нафтопостачання через трубопроводи.

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"Напівпродумані санкції дають Росії фатальний сигнал", – зазначив євродепутат від "зелених" Расмус Андресен.

Крім того, лідер консервативної групи ЄНП Манфред Вебер додав, що ЄС має бути амбіційнішим, але це крок у правильному напрямку.

27 главам держав та урядів не вдалося зробити великий стрибок. Через легке нафтове ембарго держави-члени ЄС не виправдали очікувань,

– заявила віцепрезидентка Європарламенту Нікола Бер.

При цьому євродепутат соціал-демократ Єнс Гаєр привітав угоду. Попри це він розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через його довгий опір щодо нафтового ембарго.

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Лідери країн Європейського Союзу погодили ввести ембарго на закупівлю російської нафти. Свою згоду дала навіть Угорщина, яка до цього активно блокувала це ембарго. Однак мова поки йде про заборону на постачання до країн ЄС сирої нафти та нафтопродуктів з Росії морським шляхом. Наразі ще діятимуть постачання сирої нафти через гігантський нафтопровід "Дружба".

Угорщину звільнено від нафтового ембарго. Тому країна і надалі вільно купуватиме російські енергоносії.

Євросоюз так і не зміг погодити шостий пакет санкцій проти Росії через позицію Угорщини щодо нафтового ембарго. Однак ЄС доведеться відмовитися від російської нафти. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні до українців 30 квітня.

На думку російського опозиційного журналіста Піонтковського, Сполучені Штати Америки на відміну від Європи підтримають нафтове та газове ембарго, бо для них це безболісно. Вони не імпортують енергоносії з Росії. Однак Європа на це не піде. "В Європі є 4 зрадники, вони твердо грають на стороні Путіна",

– підкреслив Піонтковський.

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