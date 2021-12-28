Європейська практика, – звільнений заступник глави Міносвіти пояснив свою відставку

Ігор Гарбарук покинув посаду заступника міністра освіти. Він написав заяву про звільнення за власним бажанням. Цьому передував скандал, пов'язаний із сукнею його супутниці Христини Тишкун.

Гарбарук наголосив, що дотримується "європейської практики". Й саме тому, мовляв, вирішив звільнитися.

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Звільнення – як єдиний вихід

Чиновник підкреслив, що звільнення за власним бажанням, на його думку, є єдиним виходом для будь-якого державного службовця, який потрапив у такий скандал. Про свої плани на майбутнє Гарбарук говорить небагато. "Чим планую займатися? Попереду Новий рік та різдвяні свята, й це головне", – зазначив він.

Перша реакція Гарбарука на скандал

Після розголосу в мережі заступник міністра написав допис, в якому процитував відомий вірш англійського поета Редьярда Кіплінга. Він починається з рядків: "Як вистоїш, коли всі проти тебе". Згодом Гарбарук оновив свою основну світлину в фейсбуці. В описі до неї він написав: "Чим більші випробовування підкидає нам життя, тим сильнішими ми стаємо".

Скандал навколо Гарбарука та його супутниці: основне

Рішення про звільнення Гарбарука уряд ухвалив 28 грудня. Це сталося через 4 дні після того, як посадовець разом зі своєю помічницею Христиною Тишкун відвідали Львівщину із робочим візитом. Там вони перевіряли роботу навчально-практичних центрів у професійних техучилищах.

Згодом Тишкун показала на своїй інстаграм-сторінці фото зустрічі з міським головою Андрієм Садовим. Через це спалахнув скандал. Все тому, що жінка обрала для візиту сукню з глибоким декольте. Деяким українцям це здалося недоречним.

Деяким українцям це здалося недоречним. Як згодом написала у соцмережі супутниця Гарбарука, вона не знала, "що до міської ради треба вибирати вбрання". Мовляв, була впевнена, що потрібно обирати той одяг, який подобається, в якому зручно та комфортно. Жінка обмежила доступ до своєї сторінки через хейт у її бік.

Зверніть увагу!

Спочатку повідомляли, що Тишкун – помічниця Гарбарука. Проте з'ясувалося, що це не так. Вона є юристкою й просто супроводжувала його у поїздці.